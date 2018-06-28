Как сделать из мужской футболки женскую: мастер-класс

Переделать классическую мужскую футболку в классическую же женскую довольно несложно. В качестве модели, которая послужит вам примером, возьмите какую-то из ваших футболок, которая хорошо на вас сидит. Так вы сможете быть уверены в том, что новая футболка придётся вам точно по фигуре.

Фото: juxtapost.com Итак, вам потребуется:

Фото: toca-tour.co.uk — мужская футболка для переделки;

— женская футболка, на которую вы будете ориентироваться при переделке;

— портновские ножницы;

— маркер или карандаш для ткани;

— оверлок или швейная машина и нитки;

— булавки.

Последовательность работы такова:

Фото: juxtapost.com 1. Отутюжьте обе выстиранные и высушенные футболки.

2. Выверните мужскую футболку наизнанку. Ножницами отрежьте от неё рукава.

3. Выровняйте футболку и сверху положите на неё женскую футболку, совместив линии плеча и горловины. Рукава женской футболки аккуратно заверните внутрь по шву. Отрежьте ненужные части мужской футболки, ориентируясь на очертания женской и помня про припуски на швы.

4. Теперь нужно выкроить новые рукава. Для этого воспользуйтесь рукавом женской футболки как выкройкой, совместив линии низа рукавов. Начертите на ткани новую линию рукавов и выкроите. Проверьте, чтобы линия оката рукава соответствовала по длине линии проймы.

5. Сшейте на машине или оверлоке боковые швы футболки, швы рукавов, затем приколите рукава булавками и вшейте рукава.

6. Если нужно, укоротите новую футболку и обработайте низ изделия.

Подробнее — в видео-мастер-классе: