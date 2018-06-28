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Как сделать из мужской футболки женскую: мастер-класс
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Как сделать из мужской футболки женскую: мастер-класс 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Переделать классическую мужскую футболку в классическую же женскую довольно несложно. В качестве модели, которая послужит вам примером, возьмите какую-то из ваших футболок, которая хорошо на вас сидит. Так вы сможете быть уверены в том, что новая футболка придётся вам точно по фигуре.
Фото: juxtapost.com  Итак, вам потребуется:
Фото: toca-tour.co.uk  — мужская футболка для переделки;
— женская футболка, на которую вы будете ориентироваться при переделке;
— портновские ножницы;
— маркер или карандаш для ткани;
— оверлок или швейная машина и нитки;
— булавки.
Последовательность работы такова:
Фото: juxtapost.com  1. Отутюжьте обе выстиранные и высушенные футболки.
2. Выверните мужскую футболку наизнанку. Ножницами отрежьте от неё рукава.
3. Выровняйте футболку и сверху положите на неё женскую футболку, совместив линии плеча и горловины. Рукава женской футболки аккуратно заверните внутрь по шву. Отрежьте ненужные части мужской футболки, ориентируясь на очертания женской и помня про припуски на швы.
4. Теперь нужно выкроить новые рукава. Для этого воспользуйтесь рукавом женской футболки как выкройкой, совместив линии низа рукавов. Начертите на ткани новую линию рукавов и выкроите. Проверьте, чтобы линия оката рукава соответствовала по длине линии проймы.
5. Сшейте на машине или оверлоке боковые швы футболки, швы рукавов, затем приколите рукава булавками и вшейте рукава.
6. Если нужно, укоротите новую футболку и обработайте низ изделия.
Подробнее — в видео-мастер-классе:
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