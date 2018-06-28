Добавь объема: как эффектно носить оверсайз и не выглядеть медвежонком

Объемные и широкие модели одежды оверсайз уже никого не пугают. Однако носить вещи такого кроя по-прежнему нужно с умом, дабы не увеличить свои габариты, а, наоборот, скрыть лишнее и подчеркнуть изящное. Помогаем выбрать гардероб на прохладное время года, ведь в канун распродаж многие присматривают себе вещи на предстоящий сезон.

«Oversize» в переводе с английского означает «слишком большой, крупногабаритный», однако это модное увеличение размера не пугает модниц. Уже который сезон вещи оверсайз абсолютные фавориты всех коллекций. Считается, что вещи особого покроя с эффектом XXL пришли в моду из рэп-культуры. Впрочем, оверсайз традиционен для многих этносов. Достаточно вспомнить тибетский халат чуба или кимоно. Свободные пальто, широкие джинсы и рубашки на три размера больше со спущенной проймой буквально выталкивают из гардероба обтягивающие вещи. Узкие платья по фигуре, блузки, трещащие на груди, отныне антитренд, хотя любительницы подчеркивать формы еще могут отыскать подобные фасоны и в люксе, и в масс-маркете.

Почему оверсайз вытеснил конкурентов и стал самым востребованным? Стройнит независимо от размера Выглядит сексуально: под большой одеждой прячется изящная дама Свобода движения, комфорт Возможность утеплиться Ваш шанс создать еще один тренд сезона — многослойность

Оверсайз — это нюансы Казалось бы, что сложно в ношении такого простого кроя? Накинул на плечи широкое пальто — и ты на пике моды. Однако это не совсем так. Самое важное — баланс пропорций. Для того чтобы не выглядеть неуклюжим медвежонком, важно обращать внимание на детали и нюансы. Обязательно оставляйте открытыми тонкие зоны: щиколотки, запястья, шея, ноги. Узкая юбка или джинсы скинни в сочетании с огромным свитером, намек на талию с помощью заправленного за пояс кончика джемпера или рубашки. Это стильно, привлекательно и очень женственно.

Обувь рулит Не совмещайте балахонистую одежду оверсайз и бесформенную в области щиколоток обувь. В союзе с оверсайзом отлично смотрится каблук, но мы понимаем, что не все готовы к таким подвигам. Поэтому возможны такие сочетание верха и низа: Брюки длиной до косточки (чиносы) + кроссовки Юбка, открывающая щиколотку + актуальная модель обуви на плоском ходу, те же кеды, сникерсы или кроссовки Скинни или леггинсы + обувь на плоском ходу

Цветные решения С формой разобрались. Теперь цвет. Для оверсайза хороши сдержанные цвета: все оттенки беж, серого, белого, приглушенные пастельные тона. Прекрасный вариант — тотал лук (образ в одной гамме). Также приветствуются мягкие переходы, использование цветов одной насыщенности (вещи в комплекте либо светлые, либо темные), но разные по фактуре. Имейте ввиду, что покрой оверсайз без того объемный, поэтому использование контрастных цветов, например, белого и черного, будет резать фигуру, дополнительно расширяя ее.

Играем с фактурой Конечно же, оверсайз любит натуральные материалы: кашемир, шерсть, хлопок. Так что, если присматриваете пальто на осень, обратите внимание на состав ткани. Как и в прошлых сезонах, продолжаем сочетать несочетаемые когда-то фактуры: шерсть + кашемир, кашемир + шелк, шерсть + кружево, кожа + кашемир. Носите оверсайз, любите оверсайз, открывайте по-новому оверсайз!

В моде разбиралась стилист Виктория Эррера