Л — лето: 44 бюджетных купальника на любой вкус

У модниц начинается горячая пора — и нет, речь не только про летние температуры. Накаляется обстановка и в магазинах — как раз к сезону отпусков стартует и сезон распродаж. У некоторых ретейлеров модные в этом сезоне купальники уже можно купить с неплохими скидками, другие предлагают новые коллекции по вполне демократичным ценам. Чтобы поход в магазин был удачным, «КВ» рассказывает, как отправиться к морю с обновленным гардеробом, не сильно опустошая отпускной бюджет.

Если в отношении трендов в одежде дизайнеры довольно категоричны, и после каждой Недели моды становится ясно, что в этом сезоне будет на хайпе, а что точно стоит спрятать поглубже в шкаф, то пляжная мода из года в год оставляет нам более широкий выбор.

И это не случайно: выбирая купальник, особенно важно обращать внимание не только на цвета и фактуры, но и на фасон, чтобы максимально выгодно подчеркнуть фигуру. Конечно, правильно осуждать тех, кто говорит, что бикини дозволено носить только девушкам с модельной фигурой. На самом деле, дозволено всем, но, и правда, не всем нужно. Выглядеть на пляже эффектно можно и без приевшихся треугольников ткани на веревочках. К тому же, экспериментировать с бикини дизайнеры особенно не любят. Поэтому, если и правда хочется новизны, то в этом сезоне тем более стоит обратить внимание на другие фасоны.

Богема на пляже

Стиль бохо добрался в этом году до купальников. Многие дизайнеры украсили свои модели декоративными элементами вроде бахромы и кисточек, а также предпочли использовать материалы с ярким орнаментом и традиционным для «богемного» стиля узором «пейсли» известным также как «индийский (турецкий) огурец».

На пике моды также вязанные купальники. Если все-таки опасаетесь выглядеть так, словно вернулись с сувениром от бабушки, можно попробовать модели, где вязка используется более умеренно. Например, в качестве декоративного элемента на спинке. Равномерным загаром в таком случае, правда, придется пожертвовать. Актуальны и оборки или объемные аппликации на лифе купальника — такие модели подойдут девушкам с небольшой грудью.

Лето в калейдоскопе, или Cвистать всех наверх!

Матросская полоска на пляже, конечно, классика, которая уже неумолимо клонится к банальности. Но в этом году дизайнеры попытались оживить этот любимый многими принт. Если вы все-таки верны своему стилю и не готовы покинуть эту группу в полосатых купальниках, то стоит поэкспериментировать с цветами и формами. Вместо полоски можно выбрать и расцветку в горох в стиле ретро, или яркий принт с другими геометрическими фигурами. Главное, что в этом году на палубе явно правят футуризм и яркие цвета.

Затянуть пояса

Шнуровка — довольно популярный декоративный элемент. В прошлом сезоне он триумфально вернулся на подиумы как в виде аксессуаров, например, корсетов и широких ремней, так и в виде отделки на рукавах и брюках. Модели со шнуровкой могут стать отличной альтернативой бикини — раздельные купальники такого фасона выглядят не менее пикантно. Актуальны и застежки на молниях.

Открываемся по-новому

На пляже, конечно, хочется максимально открыть тело — морской воздух, теплый бриз и, конечно, долгожданные солнечные лучи! Скрываться от такого совершенно нет желания. В этом году дизайнеры предлагают множество альтернатив бикини: особенно популярны модели с открытым животом и глубоким декольте.

Цветы, фрукты и сладости

Лето — это, конечно, пора, когда надо не только успеть получить бронзовый загар, но и набраться витаминов. Фрукты на завтрак, свежие смузи, освежающие сорбеты — летом все это не выходит из нашего меню. Фруктовые нотки можно добавить и в свой гардероб. Не перестают быть актуальными и цветочные принты. Более смелые модницы, могут примерить и купальники с культовыми советскими принтами — тут вам и ретро, и сладости.

На одно плечо

Фасон, который чаще встречается у вечерних платьев, перекочевал снова в пляжную моду. Такой вариант отлично подойдет не только для принятия солнечных ванн, но и для вечеринок у бассейна, и для обеда в прибрежном кафе: купальник вполне справится с ролью модного топа. Многие фэшн-блогеры уже так и делают: иногда пляжный сезон может быть до обидного коротким, поэтому чтобы не расставаться с любимыми моделями слишком рано, их можно перепрофилировать в боди и носить с брюками, юбками или шортами.

А какой купальник вы приготовили для этого сезона?