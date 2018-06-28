Модный конструктор: 3 разных образа с топом-бандо

Мы взяли за основу топ-бандо Tommy Hilfiger в спортивном стиле с цветами флага США и подобрали к нему три разных комплекта одежды. Какой из них повторите вы?

Короткая асимметричная юбка с объемными карманами и длинным ремнем станет отличным компаньоном топу-бандо. Вместе с массивными кроссовками, яркой сумкой и ультрамодными узкими очками получится очень смелый и стильный лук. Мы бы отправились в нем на концерт или фестиваль.

В этом весенне-летнем сезоне на вершине популярности прочно расположились брюки свободного кроя, суженные книзу. Мы нашли крутую модель в клетку и предлагаем носить ее с топом-бандо и босоножками на каблуке. Контраст различных стилей создадут яркая сумка, а также джинсовая рубашка в стиле oversize и маленькие очки. Получится этакий городской спортивный шик. Очень в стиле Рианны

А если вдруг прогнозы синоптиков о похолодании сбудутся, то надо подумать и о таких аутфитах, в которых вы не замерзните прохладным летним вечером. Стоит обратить внимание на интересную модель брюк, которые предлагают Blood & Honey: они состоят будто из двух пар различных моделей — джинсы, а сверху них бархатные. К ним мы подобрали винтажный жакет в клетку и удобные кроссовки. Завершить образ помогут маленькая сумка с ярким принтом, а также очки и аксессуары.