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Модный конструктор: 3 разных образа с топом-бандо
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Модный конструктор: 3 разных образа с топом-бандо 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Мы взяли за основу топ-бандо Tommy Hilfiger в спортивном стиле с цветами флага США и подобрали к нему три разных комплекта одежды. Какой из них повторите вы?
Короткая асимметричная юбка с объемными карманами и длинным ремнем станет отличным компаньоном топу-бандо. Вместе с массивными кроссовками, яркой сумкой и ультрамодными узкими очками получится очень смелый и стильный лук. Мы бы отправились в нем на концерт или фестиваль.
В этом весенне-летнем сезоне на вершине популярности прочно расположились брюки свободного кроя, суженные книзу. Мы нашли крутую модель в клетку и предлагаем носить ее с топом-бандо и босоножками на каблуке. Контраст различных стилей создадут яркая сумка, а также джинсовая рубашка в стиле oversize и маленькие очки. Получится этакий городской спортивный шик. Очень в стиле Рианны.
А если вдруг прогнозы синоптиков о похолодании сбудутся, то надо подумать и о таких аутфитах, в которых вы не замерзните прохладным летним вечером. Стоит обратить внимание на интересную модель брюк, которые предлагают Blood & Honey: они состоят будто из двух пар различных моделей — джинсы, а сверху них бархатные. К ним мы подобрали винтажный жакет в клетку и удобные кроссовки. Завершить образ помогут маленькая сумка с ярким принтом, а также очки и аксессуары.
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