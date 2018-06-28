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Плащ Мелании Трамп подорожал в десятки раз
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Плащ Мелании Трамп подорожал в десятки раз 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Andrew Harnik / AP
Плащи со скандальной надписью «Мне все равно, а вам?» появились на eBay с завышенной в десятки раз ценой. Об этом сообщает The Washington Post.
Владельцы зеленых плащей Zara, купленных несколько лет назад за 39 долларов, выставили их на торги. Цены на самые дорогие экземпляры достигли 895 и 610 долларов. Автор одного из объявлений уже продал свой плащ за 500 долларов.
22 июня Мелания Трамп приехала в центр защиты детей-иммигрантов в Техасе в зеленом плаще Zara с надписью «Мне все равно, а вам?» Знаменитости во главе с американской комедийной актрисой Челси Хэндлер атаковали ее гневными постами в Twitter. Президент США вступился за жену и объяснил, к чему на самом деле относится лозунг.
Знаменитости устроили флешмоб, публикуя фотографии в одежде с принтами вроде «Нет, нам всем не наплевать. А вам?». Движение поддержали производители одежды.
Среди них оказался Wildfang. Бренд выпустил куртки с похожей надписью и пообещал отправить все вырученные от продажи средства иммигрантам в Техас. Через час все куртки были распроданы, а через три дня Wildfang заработал 250 тысяч долларов.
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