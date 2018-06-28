Названы города с самыми миниатюрными невестами

За последний год в России вырос спрос на свадебные наряды. При этом в Башкирии проживают самые стройные невесты, а в Сибири — самые упитанные.

Сервис бесплатных объявлений Avito провёл исследование, которое коснулось спроса на свадебные платья. По его итогам был сделан следующий вывод: спрос на наряды вырос в среднем на 28,6%. В Волгограде платья стали покупать на 90,6% чаще, чем это было раньше. Уфа (50,5%) и Москва (41,7%) заняли в рейтинге второе и третье места соответственно.

Также было проведено исследование того, какие размеры пользуются популярностью среди невест. Больше всего покупают наряды размера S — 37,7% невест.

Самые миниатюрные невесты проживают в Уфе: 15% из них приобретают платья размера XS. Невесты с пышными формами обитают в Сибири: в Новосибирске и Тюмени чаще всего покупают наряды размера XXL — 2,6%.