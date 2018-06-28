Ещё
Названы города с самыми миниатюрными невестами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы города с самыми миниатюрными невестами 

News.ru 1 час назад
За последний год в России вырос спрос на свадебные наряды. При этом в Башкирии проживают самые стройные невесты, а в Сибири — самые упитанные.
Сервис бесплатных объявлений Avito провёл исследование, которое коснулось спроса на свадебные платья. По его итогам был сделан следующий вывод: спрос на наряды вырос в среднем на 28,6%. В Волгограде платья стали покупать на 90,6% чаще, чем это было раньше. Уфа (50,5%) и Москва (41,7%) заняли в рейтинге второе и третье места соответственно.
Также было проведено исследование того, какие размеры пользуются популярностью среди невест. Больше всего покупают наряды размера S — 37,7% невест.
Самые миниатюрные невесты проживают в Уфе: 15% из них приобретают платья размера XS. Невесты с пышными формами обитают в Сибири: в Новосибирске и Тюмени чаще всего покупают наряды размера XXL — 2,6%.
News.ru: последние новости
Названа причина большого размера обуви Меган Caviar предложил Илону Маску русскую версию Tesla Chanel впервые раскрыл финансовую отчетность
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Джоли представила детям нового любовника1
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь5
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение