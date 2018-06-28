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Беременную супургу Овечкина критикуют за неподобающий вид
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Беременную супургу Овечкина критикуют за неподобающий вид 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
В молодой семье хоккеиста Александра Овечкина и дочери Веры Глаголевой Анастасии скоро случится пополнение. Недавно будущая мама прилетела из Лос-Анджелеса в Москву, где планирует жить в течение месяца.
Здесь девушка проводит время с родственниками и друзьями, ходит на светские мероприятия. Несколько часов назад она опубликовала свежее совместное фото в компании супруга на личной странице «Инстаграма».
В кадре пара запечатлена во время вечерней прогулки по городу. Для этого выхода модель выбрала черное платье с грубоким декольте, оттенив его светлым жакетом и туфлями на высоком каблуке. В комменатриях к посту многие неодобрительно высказались о ходьбе в подобной обуви на последних сроках беременности, а некоторые даже призвали ее проконсультироваться со своим доктором по этому поводу.
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