Беременную супургу Овечкина критикуют за неподобающий вид

В молодой семье хоккеиста Александра Овечкина и дочери Веры Глаголевой Анастасии скоро случится пополнение. Недавно будущая мама прилетела из Лос-Анджелеса в Москву, где планирует жить в течение месяца.

Здесь девушка проводит время с родственниками и друзьями, ходит на светские мероприятия. Несколько часов назад она опубликовала свежее совместное фото в компании супруга на личной странице «Инстаграма».

В кадре пара запечатлена во время вечерней прогулки по городу. Для этого выхода модель выбрала черное платье с грубоким декольте, оттенив его светлым жакетом и туфлями на высоком каблуке. В комменатриях к посту многие неодобрительно высказались о ходьбе в подобной обуви на последних сроках беременности, а некоторые даже призвали ее проконсультироваться со своим доктором по этому поводу.