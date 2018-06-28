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Знойная модель и диджей Деми Роуз показала грудь и не только
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Знойная модель и диджей Деми Роуз показала грудь и не только 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Американская модель и диджей Деми Роуз, которую прозвали второй Ким Кардашьян, снова порадовала поклонников откровенными снимками. Фотосессия пышногрудой красавицы прошла в этот раз на Ибице — девушка позировала в купальниках для рекламы магазина одежды I Saw It First, пишет Daily Mail.
Знойная брюнетка сменила несколько образов. Сперва секс-бомба надела черный купальник с этническими узорами, которые выгодно подчеркивали ее «аппетитные» формы.
А затем фотографы решили сменить локацию, чтобы снять еще один пляжный образ. Деми примерила белый купальник с глубоким декольте и тонкой сетчатой кофтой.
Перед такой красоткой точно не устоял бы ни один мужчина. Но сама Роуз призналась журналистам, что недовольна фигурой:
— Я набираю вес слишком быстро. Если я ем что-то вредное, это тут же сказывается на фигуре. А это значит — никакого торта в День рождения!
Ранее Пятый канал публиковал еще один «горячий» снимок 23-летней красотки, который собрал за сутки более 250 тысяч лайков.
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