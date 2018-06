Знойная модель и диджей Деми Роуз показала грудь и не только 

Американская модель и диджей Деми Роуз, которую прозвали второй Ким Кардашьян , снова порадовала поклонников откровенными снимками. Фотосессия пышногрудой красавицы прошла в этот раз на Ибице — девушка позировала в купальниках для рекламы магазина одежды I Saw It First, пишет Daily Mail.