Знойная модель и диджей Деми Роуз показала грудь и не только

Американская модель и диджей Деми Роуз, которую прозвали второй Ким Кардашьян , снова порадовала поклонников откровенными снимками. Фотосессия пышногрудой красавицы прошла в этот раз на Ибице — девушка позировала в купальниках для рекламы магазина одежды I Saw It First, пишет Daily Mail.

Знойная брюнетка сменила несколько образов. Сперва секс-бомба надела черный купальник с этническими узорами, которые выгодно подчеркивали ее «аппетитные» формы.

А затем фотографы решили сменить локацию, чтобы снять еще один пляжный образ. Деми примерила белый купальник с глубоким декольте и тонкой сетчатой кофтой.

Перед такой красоткой точно не устоял бы ни один мужчина. Но сама Роуз призналась журналистам, что недовольна фигурой:

— Я набираю вес слишком быстро. Если я ем что-то вредное, это тут же сказывается на фигуре. А это значит — никакого торта в День рождения!

Ранее Пятый канал публиковал еще один «горячий» снимок 23-летней красотки, который собрал за сутки более 250 тысяч лайков.