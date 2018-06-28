Эксперты выяснили, какие омички чаще всего выходят замуж

Девушки с миниатюрными размерами чаще всего ищут для себя свадебные платья. Тем не менее, Омск вышел в лидеры по доле спроса на платья больших размеров. Аналитики Avito выясняли, что в большинстве крупных российских городов вырос спрос на свадебные платья. Не исключением стал и Омск, где за год интерес к ним вырос на 6,5%. Максимальный спрос на свадебные платья традиционно наблюдается в весенние и летние месяцы, а минимальный — зимой.

Самыми популярными стали свадебные платья небольших размеров.

— 37,9% спроса невест приходится на платья размера 42 — 44 (S). Второй по популярности в городе — размер 44 — 46 (M), на третьем месте платья размера — 46 — 48 (L). Омск стал лидером по доле спроса на платья больших размеров, — подчеркивают аналитики.

Доля запросов на самый главный наряд в жизни девушек размера S превысил 37%. М — 29,7%, L — 10,7%. Меньше 10% приходится на размеры от 48 и до 50.

Впрочем, с увеличением спроса на свадебные платья, стоимость нарядов, напротив, сокращается. В среднем стоимость наряда невесты в Омске с мая 2017 года по май 2018 года сократилась на 41,7% (с 13 268 руб. до 7 741 руб.). Это самое заметное падение среди российских городов.

Вместе с тем, по оперативным данным Омскстата, в 2018 году число браков близится к числу разводов. За пять месяцев 2018 года, с января по май, было зарегистрировано 3918 браков. Развод оформили 3404 пары.