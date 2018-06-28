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Как носить трикотаж летом: 11 универсальных юбок, платьев и топов
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Как носить трикотаж летом: 11 универсальных юбок, платьев и топов 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Трикотаж, кажется, хорош в любое время года и по любому поводу. Длина миди в благородном оттенке (как у платья Totti, например) подойдет для офиса. Добавьте плиссировку и жизнерадостный желтый — лучше наряда для свидания или вечера с друзьями на веранде не найти. Люрекс в сочетании с броскими босоножками или мюлями идеален для вечеринки. Особенно эффектно будет смотреться однотонный тотал-лук. Обратите внимание на юбки-солнце или кроп-топы как из 90-х. Их легко превратить из повседневного комплекта в отпускной наряд, дополнив плетеными аксессуарами.
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