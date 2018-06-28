ZASPORT: коллекция для детей

В детской линии бренда ZASPORT, официального экипировщика Олимпийской команды России, прослеживаются знаковые мотивы взрослых коллекций. В их числе — узнаваемые принты с олимпийскими кольцами, вышитые буквы «Россия».

Тимур Артамонов

В детскую линейку ZASPORT вошли хлопковые футболки, худи и свитшоты, тренировочные брюки, бейсболки, носки. Основные цвета коллекции — красный, синий, белый и черный. Одежда создана для активного отдыха, прогулок и путешествий.

“После выхода олимпийской коллекции к нам поступало множество запросов, а есть ли детские размеры? И вот мы презентовали коллекцию для детей. По дизайну она в точности как взрослая, ведь все малыши хотят быть похожими на своих мам и пап. Вещи можно комбинировать между собой — это удобно. Я считаю, что важно с детства развивать у ребенка вкус. Моему сыну Марку 4 года и у него есть четкие предпочтения в одежде. К примеру, свой лук для фотосессии детской коллекции, где мы с ним оба участвовали, он выбирал сам и я могу сказать, что я довольна его выбором”, — говорит главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина.