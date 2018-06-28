5 свежих луков от модных инфлюенсеров в Instagram

Франсис Лола (@flamcis 320 тыс. подписчиков)

Стильная девчонка из солнечного Лос-Анджелеса демонстрирует классный лук для жаркой погоды. Записывайте рецепт: вам понадобятся шорты из легкой ткани, желательно, в полоску, яркий укороченный топ, рубашка, соломенная шляпа и плетеная сумка. Все это смешать и носить с белыми кроссовками. Идеально!

Шей Митчелл (@shaymitchell 19,8 млн подписчиков)

Звезда сериала «Милые обманщицы» приобрела большую популярность в социальных медиа. У Шей отменный вкус, что она неустанно демонстрирует в своем Instagram (в перерывах между сообщениями о пицце и тренировками) У нее можно поучиться созданию женственных образов по последним трендами. Например, недавний ее аутфит с белыми брюками с завышенной талией и укороченным топом с завязкой спереди и ярким принтом пришелся нам очень по душе. Золотые украшения и алая помада помогли идеально завершить образ. Советуем попробовать повторить!

Джордан Слоан (@jourdansloane 216 тыс. подписчиков)

А этот лук прекрасно подойдет для какого-нибудь свидания: сейчас актуальны самые необычные изделия из денима, как, например, у Джордан Слоан. Поверх черной рубашки девушка повязала джинсовый топ, который она сочетает с юбкой из денима. Если не получается найти что-то подобное, DIY в помощь — превратите свою джинсовую куртку в платье мини и радуйтесь жизни.

Лили Маймак (@lilymaymac 3,6 млн подписчиков)

Австралийская модель Лили Маймак привлекла три с половиной миллиона подписчиков элегантными и женственными луками: если давно мечтали отправиться в Париж, но все как-то не получалось, устройте его прямо у себя в городе. Затупитесь багетами и апельсиновым соком, наденьте миниатюрное чайное платье, добавьте ботильоны и, конечно, берет и отыщите Эйфелеву башню в своем районе. Может. даже любовь найдете, кто знает — в таком-то наряде!

Корнелия Гримсмо (@grimcorn 77,2 тыс. подписчиков)

А вот в Норвегии предпочитают комфорт. По крайней мере, Корнелия Гримсмо в качестве аутфитов всегда делает выбор в бользу удобной одежды, но не в ущерб стилю и трендами. Один из ее последних луков — белый льняной комбинезон. Девушке осталось лишь добавить немного украшений и узкие очки.