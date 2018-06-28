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Анджелина Джоли решила последовать примеру Меган Маркл
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Анджелина Джоли решила последовать примеру Меган Маркл 

Fraufluger.ru 49 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Как известно, Анджелина Джоли сейчас находится в Лондоне, где проходят съемки фильма «Малифисента 2». Анджелина Джоли решила последовать примеру Меган МарклИ несмотря на то, что актриса, не была замечена среди гостей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, она посетила сегодня церковную службу в Соборе Святого Патрика в Лондоне, которая проводилась в честь 200-летия ордена Святых Михаила и Георгия.
Для выхода в свет Анджелина выбрала платье Ralph&Russo серебристого
цвета, а так же перчатки, шляпку и сумочку в тон наряду. Актриса
выглядела элегантно, и по стилю очень походила на герцогиню Сассекскую.
Как известно, и тому много подтверждений, Меган Маркл предпочитает такой
же стиль. Более того, она первая нарушила традиции королевского двора,
когда появилась на одном из торжественных мероприятий, в платье с  открытыми плечами. Вот и Энджи, решилась на тот же шаг, выбрав платье с  приспущенным плечом. Двойное совпадение. Хотя, если задуматься,
совпадений у них гораздо больше.
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