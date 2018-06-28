Королева ушла на бал

Екатерина, 17 лет Школа № 59 «Я начала готовиться к выпускному примерно с февраля. Этот образ получился незапланированным, я хотела сделать по-другому. Просто мы приехали в салон — и нам всё подобрали. Вышло около 20 000 рублей. Я буду очень скучать по школе, я уже скучаю. Мне будет не хватать нашей атмосферы, учителей, одноклассников. Поступаю в НГУЭУ на экономику».

Анастасия, 18 летГимназия № 10 «Это случайность — то, что на мне надето. Я долго искала платье, мне ничего не подходило. Потом увидела это, оно же прям «вау», я решила: да, то что нужно. Купила в бутике, бренд Elisabetta Franchi, первоначальная цена — 35 000 рублей, но нам повезло, взяли со скидкой. Весь образ получился около 25 000 рублей, я ещё в феврале записалась к стилисту. Мне будет не хватать школьной атмосферы и столовой, очень вкусные макароны были. Я хочу поступать в НГУ на экономический факультет».

Анастасия, 17 лет Гимназия № 1 «Мне покупали платье в Париже — мы с мамой гуляли по магазинам, увидели это и поняли, что оно подойдёт к выпускному. Макияж и причёску делали здесь, в салоне. Всё вместе получилось примерно 25 000 рублей. Я люблю коктейльные платья строгого фасона, любимый цвет — чёрный. Мне будет не хватать классной руководительницы и школьной атмосферы. Я буду поступать в НГУ на экономику».

Дарья, 18 лет Гимназия № 10 «Своё платье я купила в салоне «28 невест» ещё в марте. Очень долго искала, когда увидела это, поняла, что оно идеально, я нашла то, что хотела. Стоило 21 000 рублей, на весь образ ушло примерно 25 000 рублей. Мне будет не хватать ребят, некоторых учителей, по некоторым точно скучать не буду. Поступать хочу в НГТУ на математику, информатику, хочу стать программистом».

Полина, 17 лет Гимназия № 1 «Свой образ на выпускной я продумывала в течение года, по мелочам, подбирала аксессуары, платье, туфли. Я много чего перемерила, понравилось это платье, выбрала то, в чём было комфортнее. Весь образ обошёлся примерно в 30 000 рублей. Я буду скучать по соседу по парте, по шуткам учителей, буду обязательно приходить в школу. Я хочу подать документы в три вуза — НГТУ, СГУПС и СибГУТИ, информатика».

Ирина, 17 лет Гимназия № 10 «Это платье я выбрала спонтанно: мы пришли в магазин, я увидела его, оно мне понравилось, купили. Изначально вообще другой образ представляла. Платье стоило 18 000 рублей. К стилисту я записывалась заранее, к знакомой, за два месяца. Я буду скучать по школе, по одноклассникам. Поступать хочу в Высшую школу экономики , буду учиться на лингвиста, направление «межкультурная коммуникация»».

Арина, 17 лет Гимназия № 1 «Зимой мы с семьёй ездили во Францию, там прошлись по магазинам и увидели это платье. Я хотела на выпускной платье-футляр. Стоило, кажется, около 35 000 рублей. Я буду скучать по школе, по атмосфере и по классному руководителю. Поеду поступать в Москву, в Высшую школу экономики».

Лилия, 17 лет Гимназия № 10 «Это юбка и топ. Юбку мне сшили на заказ, увидела картинку в Instagram, понравилась. Вышло вместе с топом не очень дорого. Я заранее записалась к визажисту, поэтому всё успела. Я буду скучать больше по атмосфере, а не по занятиям в школе. Учиться буду в Питере, скоро улетаю поступать в университет на психолога». Кристина, 17 лет Школа № 59 «Я была в платье, но переоделась, оно было слишком тяжёлым, некомфортно. Я придумала, в чём буду, за два дня до выпускного — и платье, и этот топ с брюками. Платье взяла у сестры, оно мне больше идёт, все сказали. Буду ли скучать по школе? Не знаю, относительно. Всё нормально будет. Буду учиться на экономиста».

Анна, 17 лет Гимназия № 10 «Я не придумывала специально, в чём идти на выпускной. Я нашла это чёрное платье в мамином гардеробе, померила, подошло. К выпускному я купила только сумку. Я из тех, кто сильно не заморачивается по поводу образа. Да, я буду скучать по школе, но возвращаться назад и снова садиться за парту я бы не хотела; интересно, что будет дальше. Поступать буду в Высшую школу экономики».

Дарья, 17 лет Гимназия № 1 «Я не очень долго готовилась к выпускному. Этот комбинезон мы купили в Стамбуле, я считаю, что платье — это не очень практично. Стоил 3000 рублей. У меня на весь образ ушло около 10 000 рублей. Я не буду скучать по школе, хочу, чтобы это всё поскорее закончилось, я устала. Поступать полечу в Москву, в Высшую школу экономики, на юриспруденцию».

Антонина, 17 лет Гимназия № 1 «Я подготовилась к выпускному за несколько дней. Основное — это платье и цвет волос. Платье мне сшили, я увидела на фото, понравилась форма, я её немного видоизменила под себя. На заказ получилось 7000 рублей. Выпускной — это дорого, поэтому, если есть знакомые, лучше обращаться к ним. Макияж сделала сама. Я не думаю, что у меня будет время скучать по школе, впереди столько всего интересного. Я буду поступать на физический факультет в НГУ».

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