Кайли Дженнер показала, как красится каждый день (с закрытыми глазами!)

Кайли Дженнер уже давно заявила о себе в бьюти-сфере: она выпускает собственную косметику Kylie Cosmetics и делится бьюти-лайфхаками с миллионной армией подписчиков в соцсетях. Недавно Кайли записала видео, в котором рассказала о своей ежедневной рутине.

Интересно, что перед камерами она предстала в своем естественном (более-менее…) виде — без макияжа, хотя в «Инстаграм» обычно предпочитает выкладывать отретушированные кадры. А еще интересно, что некоторые вещи она может делать буквально с закрытыми глазами — например, красить губы.

Итак, вот все шаги Кайли Дженнер на пути к идеальному макияжу.

1. Первым делом — брови. Кайли причесывает их и придает им форму с помощью темного карандаша, а затем доводит до идеала линию бровей, используя тонкую кисть и консилер (розовый и персиковый оттенки). Если начать с базы, говорит она, то пигмент может осыпаться на лицо.

2. Той же кистью Кайли набирает еще немного консилера и наносит его на все подвижное веко, а затем закрепляет, похлопывая спонжем. Сверху припудривает.

3. После этого приступает к теням из собственной коллекции Kyshadow Palette (оттенки Heatwave и Juicy). Более темный оттенок ложится на складку века и чуть выше нее. «Я как бы выделяю глаза», — комментирует Кайли. Светлый — под бровь. Золотые блестящие тени наносит на подвижное веко, а во внутренние уголки — яркий персиковый оттенок.

4. Теперь время базы. Первым делом Кайли использует крем Marc Jacobs. Она комментирует, что ей нравится, когда видно веснушки, поэтому пользуется кистью для макияжа — чтобы тон ложился тонким слоем. Она обязательно наносит его и на шею. Для лучшего распределения прихлопывает спонжем.

5. Снова берет кисть, которую использовала для нанесения консилера на веки, и выделяет линию бровей в верхней части.

6. Розовый и бежевый консилеры миксует, чтобы подобрать себе идеальный цвет, и наносит под глаза, на нос и так называемую арку Купидона.

7. В ход идет прозрачная белая пудра из коллекции Ким Кардашьян и пудра Chanel с защитой от солнца. Защиту Кайли называет очень важным пунктом.

8. Бронзером выделяет скулы — движением от висков до края нижней челюсти в форме цифры 3. И наносит хайлайтер ниже скулы. «Не знаю, что это, но это важно сделать после бронзирования, — говорит Кайли. — Это делает мое лицо более рельефным».

9. Время макияжа губ: сначала Кайли обводит губы по контуру и растягивает цвет на всю поверхность. Сверху наносит помаду.

10. Возвращается к глазам, чтобы завершить макияж нижних век. Снова припудривает — для избавления от осыпавшегося пигмента.

11. Наносит розовые румяна из своей коллекции на яблочки щек и немного — легким широким движением — на подбородок.

12. Черная тушь. Кайли предпочитает красить верхние ресницы, нижние совсем немного трогает кистью.

13. Берет золотой хайлайтер из своей коллекции и наносит чуть выше яблочек щек для эффекта подсвеченной кожи.

14. Блеском для губ добавляет пухлости и привлекательности губам.

15. Проходит кистью для туши по бровям, чтобы зафиксировать их.

16. Финальное движение — спрей для закрепления макияжа, который не позволит ему расплываться долгое время.

Что вы думаете о макияже Кайли Дженнер на каждый день? Какой мейкап вы делаете по утрам?