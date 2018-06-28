Часы заставили показать «сердце»

Швейцарский часовой бренд Rado представил новую модель True Open Heart Automatic. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 28 июня.

Новые часы из коллекции True, перевыпущенной в 2015 году, оснащены автоматическим механизмом, заключенным в керамический корпус конструкции моноблок, и снабжены браслетом из высокотехнологичной керамики. Циферблат с прорезями геометрических форм открывает движущиеся детали механизма, пружину баланса и платину, позволяя наблюдать за технической работой часов «изнутри». Запас хода модели — до 80 часов.

Rado — швейцарская часовая компания. Основана в середине XX века в городе Ланглау. Специализируется на выпуске часов, широко используя в их дизайне высокотехнологичную керамику. В настоящее время входит в состав корпорации Swatch Group. В 2018 году компания Rado представила коллекцию часов в ретро-стиле Rado Tradition 1965. Новая коллекция навеяна исторической моделью Rado 1965 года с красным якорем на циферблате, размещенным на отметке «9 часов». Линию Rado Tradition 1965 составили три модели часов в трендовом прямоугольном корпусе.