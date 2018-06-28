Что такое Pre Fall?

Обычно этот модный термин переводится как «перед осенью» и означает промежуточную, пилотную коллекцию между летней и зимней, которая выходит в июне и отражает тенденции осенне-зимней моды грядущего сезона. Это своего рода спойлер, приоткрывающий завесу над тайной модной кухни. Избегайте пре-фоллов, если предпочитаете увидеть все и сразу!

Задачи пре-фолла — задать направление, увеличить узнаваемость марки, подогреть к ней интерес, а заодно изучить спрос на модели будущей коллекции, выпустив их в демократичном исполнении (практичные фасоны, доступные ткани). Обычно в Pre Fall попадают базовые, повседневные вещи, которые будут в тренде в грядущем сезоне.

В отличие от коллекций SS (весна/лето) и Fall (осень/зима), Pre Fall на показах не демонстрируется, представлен на статичных моделях — в каталогах и лукбуках.

Благодаря всем этим особенностям стоимость моделей коллекции Pre Fall обычно невысока, поэтому модницы стараются не пропустить ее выход. Наряду с сезонными распродажами это доступный и недорогой способ собрать актуальный гардероб.

Etro Pre-Fall 2018

Etro Pre-Fall 2018

Nina Ricci Pre-Fall 2018

Nina Ricci Pre-Fall 2018

Пре-фоллы разных лет и брендов — их интересно разглядывать и сейчас:

Max Mara pre-fall 2016

Lanvin pre-fall 2016

Pre-fall 2017