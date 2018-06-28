Известные стилисты встали на защиту Селены Гомес

Оскорбления совладельца; Стефано Габбана (Stefano) в сторону Селены Гомес (Selena) не остались без внимания других представителей мира моды в Голливуде. Известные стилисты начали заявлять о том, что намерены прекратить сотрудничество с итальянским домом моды.

Напомним, что известный дизайнер позволил себе неоднократно нелестно отозваться о Селене в социальных сетях, а также под горячую руку ему попала и Ариана Гранде (Ariana), под фотографией которой Габбана оставил «какашки».

Карла Уэлч (Karla), являющаяся стилистом Пинк Джастина Бибера , Лорд и других звезд отказалась предлагать одежду бренда; своим клиентам: «У меня было несколько вещей; под рукой, но я решила, что их стоит убрать, это просто грубо» Стилист Джейсон Болден (Jason), сотрудничающий со многими голливудскими актрисами, также рассказал об изменившемся отношении к продуктам этого бренда:

«С некоторых пор я не выбираю одежду от;. Конечно, созданные дизайнерским дуэтом силуэты бесподобны, но мои девочки против» Выяснилось, что такие заявления могут стоить Стефано карьеры и грозить ухудшением совместного с Доменико Дольче (Domenico) бизнеса, в особенности если дизайнер продолжит действовать в том же духе.