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Известные стилисты встали на защиту Селены Гомес
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Известные стилисты встали на защиту Селены Гомес 

Popcake.tv 24 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Оскорбления совладельца; Стефано Габбана (Stefano) в сторону Селены Гомес (Selena) не остались без внимания других представителей мира моды в Голливуде. Известные стилисты начали заявлять о том, что намерены прекратить сотрудничество с итальянским домом моды.
Напомним, что известный дизайнер позволил себе неоднократно нелестно отозваться о Селене в социальных сетях, а также под горячую руку ему попала и Ариана Гранде (Ariana), под фотографией которой Габбана оставил «какашки».
Карла Уэлч (Karla), являющаяся стилистом Пинк, Джастина Бибера, Лорд и других звезд отказалась предлагать одежду бренда; своим клиентам: «У меня было несколько вещей; под рукой, но я решила, что их стоит убрать, это просто грубо» Стилист Джейсон Болден (Jason), сотрудничающий со многими голливудскими актрисами, также рассказал об изменившемся отношении к продуктам этого бренда:
«С некоторых пор я не выбираю одежду от;. Конечно, созданные дизайнерским дуэтом силуэты бесподобны, но мои девочки против» Выяснилось, что такие заявления могут стоить Стефано карьеры и грозить ухудшением совместного с Доменико Дольче (Domenico) бизнеса, в особенности если дизайнер продолжит действовать в том же духе.
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