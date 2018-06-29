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49-летняя Бледанс в свадебном платье: Как же я люблю!
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49-летняя Бледанс в свадебном платье: Как же я люблю! 

Дни.ру 34 минуты назад
Фото: Дни.ру
Эвелина Бледанс вышла в свет в белом пышном платье свадебного вида. Популярная актриса эффектно выделялась на благотворительном мероприятии.
Мало кто знает, что популярный актер, телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев патронирует благотворительный фонд «Анна». Накануне, 28 июня, состоялся концерт, организованный фондом, на котором отметилось множество отечественных знаменитостей. Так, мероприятие посетили актеры Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Хрусталев, певица Оксана Казакова, продюсер, режиссер. актер Александр Иншаков и многие другие.
Среди гостей выделилась эксцентричная Эвелина Бледанс. Дело в том, что 49-летняя актриса вышла в свет в светлом пышном платье, напоминающим свадебное. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Бледанс опубликовала фотографии и видео с концерта. «Благотворительный концерт фонда Димы Нагиева „Анна“ в разгаре. Наболтались с моей любимой Настюшей. Как же я люблю красивых женщин и не устаю восхищаться! Всем красоты, добра и добрых дел», — написала Эвелина.
Многочисленные подписчики пришли в восторг от наряда актрисы. «Роскошное платье! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Ого! Скоро свадьба? Гляжу наряд уже подобрали)», «В свадебном платье на благотворительный концерт?», «Красотка», «Эвелиночка, мне безумно понравилась Ваша песня на сегодняшнем концерте! Вы настолько искренняя! Большое спасибо!», «Эвелина, вы очень красивая и ухоженая женщина. Счастья и удачи Вам», «Эвелина вы в этом платье просто Богиня!», «скорее невеста))) больно на свадебное смахивает)» — высказались пользователи Сети.
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