Модные купальники 2018 года для полных женщин

Широкий выбор современных купальников в 2018 году рассчитан как на фигуристых представительниц прекрасного пола, так и на женщин в теле. Смотрите фото в следующие статье.

Несколько принципов выбора купальника для полных

Подходящий размер

Правильно подобранный размер купальника, как и нижнего белья — залог не только привлекательности, но и удобства. Если комплект подобран в соответствии с модными тенденциями, но не по размеру, он будет препятствовать качественному отдыху. Девушка не сможет даже полноценно поплавать.

Кстати, неправильно подобный купальник способен испортить качество тела при длительной носке. Передавливая кожу, он будет оставлять на ней следы. Последние со временем все медленнее будут сходить.

yandex_ad_1 Слишком тонкие завязки

Покупая купальник на тонких завязках, женщине с формами следует быть готовой к тому, что в любой момент он может лопнуть. Эти завязки легко разойдутся, например, под весом пышного бюста.

Покупая такие купальные костюмы, можно запросто обречь себя на растраты. А брендовый купальник стоит недешево. Кроме того, тонкие завязки будут передавливать кожу, оставляя на ней следы. А тут недалеко и до появления высыпаний.

Слишком блестящая ткань

Пляж — не то место, где полным женщинам стоит облачаться в блестящую одежду и белье. Вообще пышнотелым следует быть предельно осторожными с предметами гардероба, сшитыми из блестящих тканей. Они способны визуально утолщать и раскрывать малейшие неровности фигуры.

Тем девушкам, которые не уверены, что блестящий купальник им идёт на 100%, стоит отказать от идеи его купить.

Слишком откровенные

Трусики бикини (см. фото) категорически не подходят женщинам с формами, хоть это одна из главных модных тенденций 2018 года. Лучше отдать предпочтение шортам или классическим плавкам. За счёт такого низа фигура будет выглядеть более пропорциональной. Тело визуально приобретет правильные формы и изгибы.

Стоит ли носить раздельный купальник?

Раздельный купальник — вещь, которую вполне себе может позволить обладательница пышных форм. Многие модели раздельных купальников дизайнеры адаптировали и под полных. Яркие расцветки способны преобразить фигуру, особенно если низ и верх взяты от разных комплектов. Стразы и пайетки приветствуются, однако исключительно в незначительном количестве.

Раздельный купальник — отличительный выбор тех девушки, кто хочет чувствовать себя на пляже стильно и сексуально.

Неглубокое декольте избавит обладательницу раздельного купальника от малейшего намека в своем внешнем виде на пошлость.

Танкини — вариант раздельного купальника. Он состоит из двух элементов:

топа;

трусиков.

Стилисты утверждают, что танкини хорошо смотрится на полных, красиво обрамляя грудь и скрывая все лишнее в области бедер. Этот купальник соединяет в себя преимущества закрытых и открытых моделей.

Закрытые модели

Среди закрытых купальников представлены модели с классической чашкой и халтер. Халтер — закрытая модель, завязки которой обрамляют шею, а закрытые чашки держат грудь. Фигура становится более вытянутой и пропорциональной. Женщина в цельном купальнике сможет почувствовать себя более уверенно, нежели в раздельном, если у нее имеется лишний вес в области живота.

yandex_ad_2 Платье-купальник с юбкой

Танкини с юбкой — своеобразное пляжное платье для полных женщин. Купальник скрывает область бедер и ляжки (см. фото).

Так, в нижней части комплекта имеется юбочка, представленная воланом. Такие купальники не только помогут скорректировать фигуру, но и придадут женскому образу большей кокетливости.

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Кстати, купальник-юбка очень популярен в 2018 году. Он входит в топ модных тенденций.

Купальник-сетка

Новинка этого сезона — купальник-сетка. Стоит отметить, что сетку как элемент декора дизайнеры используют при пошиве как юбок, платьев, блуз, так и при пошиве нижнего белья и купальников. В продаже представлены два вида купальников:

сшитые из цельное сетки;

сшитые из других материалов, но с использованием сетки в качестве декора.

Купальники из сетки позволят пышнотелым выглядеть стильно и стройно одновременно.

Что касается тканей, которые могут быть использованы при пошиве такого комплекта, стоит обратить

внимание на:

шелк;

шифон;

батист.

В качестве аксессуаров к купальнику из сетки подойдут предметы такой же расцветки, как и сам комплект.

Модный тренд — драпировка

Вертикальные и горизонтальные драпировки в текущем сезоне часто встречаются в качестве декора закрытых купальников, предназначенных для полных. Стилисты отмечают, что современные купальные костюмы для девушек в теле напоминают, скорее, вечерний наряд. Модели щедро украшены различными видами декора, в частности драпировкой. Они приковывают все внимание на себя, оставляя в тени те части тела, которые пока что готовы быть показанными на публике.

Как выбрать подходящий принт?

Решив обновить купальник в 2018 году, необязательно покупать что-то однотонное. Стилисты предлагают для полных женщин широкий выбор модных расцветок. Так, в журналах представлены фото следующих принтов:

мелкие цветы;

горошек;

ретро-расцветка.

Эти расцветки в текущем сезоне фигурируют во всех модных тенденциях. Мелкий принт визуально корректирует фигуру, а соответственно, прекрасно подходит для полных.

Вся правда о черном цвете

В фешниндустрии есть мнение, что черный цвет стройнит. Стилисты настоятельно не рекомендуют полным женщинам приобретать и носить открытый купальник черного цвета. Эта вещь визуально прибавляет лишние килограммы, что просто недопустимо.

Тело приобретает более правильные формы только в том случае, если носить закрытый черный купальник (см. фото).

Необязательно отдавать предпочтение монохромным моделям. Черный цвет прекрасно сочетается с цветами, находящимися в топе модных тенденций 2018 года.

Купальник черного цвета имеет смысл покупать только в том случае, если это закрытая модель. В других стоит присмотреться к цветовой палитре и выбрать что-то такое, что действительно сможет подчеркнуть параметры, а не утолщать визуально.