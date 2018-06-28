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«Крепкие нервы»: новый дроп LBK Production для инсайдеров моды
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«Крепкие нервы»: новый дроп LBK Production для инсайдеров моды 

FashionTime 29 минут назад
Фото: FashionTime
Автор: Ксения Лапаткова
Кажется, теперь LBK Production можно смело назвать не только первым украинским fashion-production агенством полного цикла, но и самым настоящим брендом одежды. В июне 2018 года ребята выпустили новый дроп, который, по их словам, посвящен настоящей роскоши.
Название коллекции — «Крепкие нервы». На собственном опыте команда LBK Production убедилась: мода — это не круглосуточные вечеринки, это тяжелая работа 24/7. Поэтому «когда работаешь в моде, тяжелый люкс — это крепкие нервы».
В капсульную линейку мерча вошли три оверсайз-футбоки в четырех расцветках с принтами без засечек: «тяжелый люкс ­— крепкие нервы», «крепкие нервы», «выжить в моде». Модели доступны желтым на черном, белым на красном, красным на розовом, черным/синим на белом трикотаже с удлиненным рукавом и свободной посадкой.
Также этой весной команда LBK Production успела отснять рекламную кампанию во время Tbilisi Fashion Week. Новые футболки они попросили самостоятельно застилизовать иностранных гостей Недели моды.
«Смешно, но в Тбилиси футболки у нас чуть не оторвали с руками и ногами. Ваймэ, домой уехал только один семпл, да и то потому, что не стали надевать последний образец «в люди». Нам, конечно, очень приятно — ироничная фраза непонятной модной кириллицей пришлась по душе профессионалам индустрии из Европы и Америки. Понравилась картинка, а мы уж перевели, что к чему», — рассказывают леди-боссы LBK Production Алена Гринченко и Дарина Бодю.
В наличии всего 50 единиц. Заказать футболки можно написав на почту merch@lbkproduction.com, в директ инстаграма @lbkproduction либо отправив сообщение на фейсбук LBK Production.
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