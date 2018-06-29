С дымком

«Лента.ру» продолжает рассказ о стиле различных субкультур и его влиянии на мейнстримовую моду. Прошлый материал был посвящен тому, где и как одевались российские скинхеды. На этот раз речь пойдет о стиле растаманов. Внешний вид играет в растафарианстве не меньшую роль, чем музыка регги и курение марихуаны.

Строго говоря, растафарианство — не субкультура, а религия. Выросшая из движения Back to Africa, основанная на христианстве и впитавшая традиционные африканские верования, она давно уже вышла за пределы религиозного культа и для многих превратилась лишь в модную субкультуру. Сотни тысяч людей во всем мире покупают ремни цветов флага Эфиопии, майки с изображением марихуаны или льва и искренне считают, что это делает их растаманами. Между тем внешний облик последователей растафарианства наполнен символизмом.

В конце XIX века в среде чернокожего населения Вест-Индии и Северной Америки один за одним возникали социальные и религиозные движения, пытавшиеся создать новую идеологию для освобожденных от рабства черных. Сторонники эфиопианизма считали, что нужно возродить традиционный африканский уклад в западном полушарии, последователи движения Back to Africa выступали за репатриацию, часть афроамериканцев пытались найти себя в религии, создавая в Америке «эфиопские церкви», подражавшие традиционному эфиопскому христианству.

Одним из сторонников репатриации был ямайский общественный деятель Маркус Гарви. Он выступал за расовую чистоту негров, считал бесполезными все попытки интеграции чернокожего населения в американское общество и даже сблизился на этой почве с ку-клукс-кланом, а затем и вовсе нашел на страницах Библии предсказание о скором пришествии нового черного царя, который поможет всем чернокожим вернуться в Африку.

На счастье Гарви, в 1930 году новым императором Эфиопии стал Тафари Маконнен, чьим титулом до коронации был рас — африканский аналог князя или графа. Его-то Гарви и объявил тем самым черным царем, а чуть позже и вторым пришествием Иисуса Христа в виде чернокожего человека. То, что сам рас Тафари, которого теперь звали Хайле Селассие I, никаким Иисусом себя не считал, являлся христианином и вообще был далеко не черным не смутило ни Гарви, ни его последователей.

На Ямайке быстро сложился новый религиозный культ, получивший название растафарианство — в честь нового императора. Из-за этого, а также по причине особого статуса Эфиопии на континенте — она никогда не была колонией европейских держав, а в 1897 году даже отбила атаку итальянцев, — эта страна стала восприниматься растаманами, как земля обетованная и истинная гора Сион. Цвета ее флага и герб со львом в короне и со скипетром в руках стали важными символами нового религиозного течения.

В современной Эфиопии цвета флага трактуются следующим образом: зеленый олицетворяет плодородие, труд и развитие, желтый — надежду, справедливость и равенство, красный — жертвенность и героизм во имя свободы и равенства. Но у растаманов трактовка была иной. Красный — кровь чернокожих, убитых белыми, золотой — богатства Африки, украденные белыми, зеленый — природная красота земли обетованной. Иногда красный заменялся на черный — цвет порабощенных детей Африки. Эти четыре цвета стали официальными также для движения панафриканизма и ныне присутствуют на флагах 23 стран Африки и пяти стран Западного полушария.

Главным признаком растамана для большинства обывателей являются дреды, хотя они никогда не были обязательным атрибутом растафарианства, а возникли и вовсе за тысячи лет до того, как первый чернокожий раб был увезен из Африки в Америку. Наиболее ранние свидетельства о скрученных в толстые локоны волосах относятся к минойской цивилизации на Крите и датируются 3600 годами до нашей эры. При этом дреды были распространены по всей планете.

Аналоги дредов встречались у ацтеков в доколумбовой Америке и у индейцев кри в Северной Америке XIX века, у мусульман-суфиев в Сенегале в тот же период и у молодых воинов на территории современных Мавритании и Мали в Средние века, у аскетов садху в Индии, начиная с древних времен, а также у представителей многих других национальных и религиозных групп.

Растаманы начали закручивать дреды лишь в 1950-е годы, а всеобщую популярность они обрели еще позже. Этому в большой степени поспособствовала негативная реакция со стороны белых. Спутанные волосы растаманов они называли dreadlocks — «ужасные локоны», что только вдохновляло чернокожих. Как и все в растафарианстве, дреды также имеют религиозный подтекст, но однозначного ответа на вопрос, почему растаманы начали их закручивать, нет.

Одна версия гласит, что таким образом раста копировали традиционные прически некоторых африканских племен. Другая — что спутанные локоны отсылали к ветхозаветному Самсону, невероятная сила которого была скрыта в его волосах. Третья и вовсе выводит дреды из иудейской традиции назорейства — посвящения себя богу и отказа от употребления вина и его производных, стрижки волос и прикосновения к умершим.

Наконец, дреды сравнивали с гривой льва, который также имел для растаманов символическое значение: лев Иуды красовался на флаге Эфиопской империи и был символом страны, императорской династии, а со временем и всего растафарианства.

Планетарную популярность дредам принесла группа The Wailers и ее лидер Боб Марли, который вместе с партнерами по коллективу Банни Уэйлером и Питером Тошем заплел себе дреды в конце 1960-х годов. Сейчас значительная часть растаманов носит дреды, но бывают исключения. В силу того, что у растаманов нет единой религиозной организации, все решение о тех или иных практиках, включая необходимость ношения дредов, принимает глава общины.

В одежде все последователи растафарианства должны твердо придерживаться одного принципа: никаких созданных Вавилоном искусственных материалов, максимальная естественность и близость к природе. Поэтому раста-мода полностью исключает синтетику. Дресс-код, как и ношение дредов, зависит от принадлежности к той или иной общине. Крупнейших направлений у растаманов Ямайки три: Бобо Ашанти, Ньябинги и Двенадцать колен Израилевых.

Ашанти — самые аскетичные и одновременно самые экзотические из растаманов. Они полностью отказываются от алкоголя и молока, многие практикуют вегетарианство и даже веганство. Одежда Ашанти и вовсе уникальна и выделяет их среди всех остальных раста. Они носят тюрбаны и объемную тунику, больше всего напоминающую нигерийскую гран бубу. Женщины Ашанти также полностью скрывают свою волосы тюрбаном или его сочетанием с шейным платком.

Для Ньябинги куда большее значение имеет музыка, которая играет для этой конфессии роль молитвы. Никакого дресс-кода, кроме обязательного ношения дредов, у них нет. Двенадцать колен Израилевых — самые либеральные среди растаманов. Они позволяют себе употреблять мясо, рыбу и даже вино, а некоторые ограничиваются длинными волосами и бородами.

Вне зависимости от принадлежности к той или иной конгрегации растаманы Ямайки предпочитают носить открытую обувь или вообще ходят босиком. Дело в том, что в растафарианстве большое внимание уделяется связи с матерью-землей и своими roots — духовными корнями. Чтобы быть ближе к ним и чувствовать вибрации земли, раста и ходят без обуви.

Попытки коммерциализации растафарианской культуры начались еще в 1970-е годы на волне популярности Боба Марли и других регги исполнителей. В Америке, а затем и в Европе начали открываться магазины с одеждой в раста-стиле: ремни и другие аксессуары в цветах эфиопского флага, яркие рубашки, вязаные шапочки и панамы, а также футболки с изображением Боба Марли, Хайле Селассие I, льва Иуды и, конечно же, листа марихуаны. Особой популярностью пользовалась одежда, любимая участниками группы The Wailers: шапочка Питера Тоша, панама Банни Уайлера и джинсовый костюм Боба Марли.

Но мир высокой моды обратился к раста-культуре лишь в XXI веке. Одним из первых стал Джон Гальяно , который, будучи арт-директором Christian Dior выпустил в 2004 году Rasta Collection. Ремни, сумки, кроссовки, купальники, шляпки, туфли и даже шлепанцы с эфиопским триколором были выпущены ограниченным тиражом. Для лукбука коллекции снялась Жизель Бундхенд, находившаяся тогда на пике славы. Коллекция была мгновенно раскуплена и сейчас высоко ценится фанатами бренда.

За год до этого Christian Dior выпустил Limited Edition Galliano Bob Marley Reggae Rasta Collection. За длиннющим названием скрывались сумки, футболки и куртки с замысловатым принтом, состоящим из изображения льва Иуды, Боба Марли и все того же флага Эфиопии.

Потом к зеленому, желтому и красному обратились и в Blumarine. Коллекция весна/лето 2010 года не была посвящена растафарианству или другим этно— и субкультурам, но не обошлась без трехцветных сумок, клатчей и полосок на топах.

В сентябре 2015 года на неделе моды в Нью-Йорке Tommy Hilfiger показал женскую коллекцию весна/лето 2016, посвященную музыке регги и Бобу Марли. В нее вошли вязанные шапочки и ремни традиционных для раста цветов, вязаные топы, широкие штаны, купальники с тропическим принтом и футболки с надписью Island girl.

На данный момент последним из модных домов, обратившихся к раста-тематике, стал Valentino. Одна из последних коллекций, совместно разработанных Марией Грацией Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли . Дизайнеры смешали в одной коллекции американскую моду, японские и африканские национальные мотивы, милитари и раста. Собственно о растафарианстве напоминает лишь зелено-желто-красная куртка.

При этом бренды чаще всего открещиваются от связи с растафарианством, даже когда используют его символику. Чаще всего речь идет о посвящении Бобу Марли или всей музыке регги. Дело, скорее всего, в нежелании ассоциироваться с религиозным верованием и политическими убеждениями, стоящими за растафарианством. А вот селебрити этого не только не боятся, но и, напротив, с удовольствием подчеркивают свою солидарность с растаманами и афроамериканскими националистами.

В 2016 году дреды заплела Рианна. Певица объяснила, что таким образом хотела подчеркнуть свое карибское происхождение. Дредами щеголяли и дети Уилла Смита , юная певица Уиллоу и начинающий актер Джейден. Заплетали волосы и многие рэперы: Lil Wayne и Wiz Khalifa, Крис Браун и Ники Минаж, Snoop Dog и Баста Раймс, 2 Chainz и многие другие.

Снуп Дог и вовсе заявил, что в 2012 году вышел из состава организации «Нация Ислама» и принял растафарианство, взяв имя Snoop Lion. Еще одним принявшим растафарианство исполнителем является r'n'b-исполнитель Шон Пол. Впрочем многих знаменитостей за пределами Ямайки, называющих себя растаманами, обвиняют в поверхностном отношении в религии и показухе.

Одеждой и аксессуарами цветов эфиопского флага не чураются и белые знаменитости. Супермодель Кара Делевинь появилась на публике в трехцветных серьгах, звезда фильма «Мачете убивает» Ванесса Хадженс была замечена в футболке с изображением Боба Марли, а фронтвумен группы No Doubt Гвен Стефани и вовсе обожает музыку ска и регги и регулярно надевает одежду и аксессуары в раста-стиле.

Для большинства людей, надевающих трехцветную одежду, это не более чем этнический стиль, позволяющий создать яркий аутфит. Многие и вовсе ассоциируют растафарианство с культом марихуаны и Боба Марли и футболки предпочитают с соответствующим принтом. С другой стороны внешний вид зачастую позволяет понять уровень осведомленности человека о растафарианстве: вряд ли кто-то будет надевать футболки с изображением Хайле Селассие или льва Иудеи просто ради стильного лука.