Где купить классные худи, футболки или oversize-платья: изучаем коллекции лучших российских street-wear брендов

Уличная мода в России за последние годы ушла далеко вперед. Теперь от словосочетания «российский дизайнер» не хочется фыркать. Большинство коллекций сметаются из шоурумов практически сразу же, а некоторые вещи становятся обожаемыми и желанными не только у столичных модниц! WMJ.ru старается держать руку на пульсе и сегодня рассказывает о самых крутых street-wear брендах.

Bat Norton

Бренд уличной одежды из Санкт-Петербурга стал известен еще восемь лет назад. Молодежь со всей России массово сошла с ума по их мантиям. Сегодня Bat Norton — лидер отечественного street-wear ритейла. С корнерами в самых крутых торговых центрах и несколькими монобрендовыми бутиками. На своем официальном сайте бренд пишет: «Придавать свежий образ привычным элементам одежды — отличительный талант дизайнеров Bat Norton».

Что купить:

Футуристичные платья от 1790 руб.

Кроссовки-носки от 7990 руб.

Худи от 4790 руб.

«Спутник 1985»

Многие популярные сегодня street-wear бренды начинали, как ни странно, просто… с печати различных провокационных (и не очень) слоганов на футболках. Вот и одна из самых узнаваемых сегодня марок, «Спутник», в 2011 году выпустила совсем небольшую партию футболок для соцсети, причем футболки закупались в масс-маркете, а надписи на них появлялись уже позже. Теперь вещи бренда узнают издалека. Лозунги вроде «Поганая молодежь» и «Напрасная юность» ценятся среди поколения миллениалов. Впрочем, выпускает бренд не только футболки, ассортимент расширился до плащей, брюк и даже носков.

Что купить:

Поясные сумки от 1900 руб.

Анораки от 4500 руб.

Футболки от 1400 руб.

«Юность»

Несмотря на то что «Юность» появилась в 2013 году на побережье США в Майами, ее создатели — москвичи Антон и Максим. Наверняка тебе уже знаком принт в виде «злобного котика», и нет, не того, что придумал Микеле для Gucci. «Юность» первыми нарисовали кота на своих вещах! Стилистика бренда, впрочем как и большинства российских street-wear марок, уходит в конец 80-х и в 90-е, когда молодежь с радостью разгуливала в спортивках и провокационных футболках. Кстати, недавно «Юность» выпустила коллаборацию с одним из самых популярных фастфудов — KFС. А на аккаунт бренда в Instagram подписана сама Эвелина Хромченко

Что купить:

Нижнее белье от 900 руб.

Свитшоты от 3500 руб.

Носки от 400 руб.

Sever

Бренд Sever основан моделью агентства Lumpen Всеволодом (Севером) Черепановым . Его худи с надписью Russian Mafia New World Order сразу же привлекли внимание всей fashion-индустрии во время Недели моды в Милане. Сегодня «Север» выпускает капсульные коллекции для крупнейшего концепт-стора в России КМ20 и готовится к открытию шоурума в Париже, а его толстовки носит даже Демна Гвасалия . В копилке бренда Sever сотрудничество с такими глобальными корпорациями, как Nike и G-Shock.

Что купить:

Футболка Nike x SEVER (из коллекции «Футбольная коробка») от 6400 руб Худи от 9200 руб.

Часы G-SHOCK X SEVER от 11 590 руб.

Sorry, I’m not Еще один бренд, который начинал лишь с дизайна футболок, — Sorry, I’m not. Группа художников из Москвы и Санкт-Петербурга во главе с Никитой Моисеенко в 2013 году заявила о себе именно с помощью уникальных изделий: принт на футболках полностью покрывал их. «Дизайн Sorry, I’m not — это всегда борьба, противопоставление мужской и женской сексуальности, спорта и шика, мы делаем уличную моду „вечерней“. Sorry, I’m not — это когда ты хочешь надеть спортивное платье и быть роскошной или чувствовать себя в олимпийке как в вечернем платье», — заявляет бренд на своем официальном сайте.

Сегодня Sorry, I’m Not одевают Лену Темникову и ее команду, а корнеры расположены в самых крутых модных пространствах Москвы, например в Underline, — это, определенно, успех!

Что купить:

Casual-платья от 12 000 руб.

Худи от 7000 руб.

Футболки от 2500 руб.

Некоторые российские дизайнеры, почувствовав бунтарский дух улиц, решились на запуск дочерних линий. Например, дизайнер Анастасия Докучаева, в вещах которой можно запросто стать звездой street-style, запустила коллекцию DOKUCHAEVA Lights, в которую вошли крутые худи, футболки и спортивные штаны.

Кстати, недавно Aizel.ru, интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров и косметики, провел исследование на основе заказов на сайте и выяснил, что спрос на одежду от российских дизайнеров значительно вырос.

Мы отмечаем растущую популярность одежды и обуви российских дизайнеров. По нашим данным, в 2017 году было продано примерно на 75% больше единиц товаров отечественных брендов. Для нас это положительный индикатор. Мы даем молодым российским дизайнерам возможность продавать свои коллекции, развиваться в собственном творчестве, а наши покупатели ценят этот труд.

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Фото: Instagram, архивы пресс-служб