Где купить классные худи, футболки или oversize-платья: изучаем коллекции лучших российских street-wear брендов 

Bat Norton

Бренд уличной одежды из Санкт-Петербурга стал известен еще восемь лет назад. Молодежь со всей России массово сошла с ума по их мантиям. Сегодня Bat Norton — лидер отечественного street-wear ритейла. С корнерами в самых крутых торговых центрах и несколькими монобрендовыми бутиками. На своем официальном сайте бренд пишет: «Придавать свежий образ привычным элементам одежды — отличительный талант дизайнеров Bat Norton».

Что купить:

Футуристичные платья от 1790 руб.

Кроссовки-носки от 7990 руб.

Худи от 4790 руб.

«Спутник 1985»

Многие популярные сегодня street-wear бренды начинали, как ни странно, просто… с печати различных провокационных (и не очень) слоганов на футболках. Вот и одна из самых узнаваемых сегодня марок, «Спутник», в 2011 году выпустила совсем небольшую партию футболок для соцсети, причем футболки закупались в масс-маркете, а надписи на них появлялись уже позже. Теперь вещи бренда узнают издалека. Лозунги вроде «Поганая молодежь» и «Напрасная юность» ценятся среди поколения миллениалов. Впрочем, выпускает бренд не только футболки, ассортимент расширился до плащей, брюк и даже носков.

Что купить:

Поясные сумки от 1900 руб.

Анораки от 4500 руб.

Футболки от 1400 руб.

«Юность»

Что купить:

Нижнее белье от 900 руб.

Свитшоты от 3500 руб.

Носки от 400 руб.

Sever

Что купить:

Футболка Nike x SEVER (из коллекции «Футбольная коробка») от 6400 руб Худи от 9200 руб.

Часы G-SHOCK X SEVER от 11 590 руб.

Sorry, I’m not Еще один бренд, который начинал лишь с дизайна футболок, — Sorry, I’m not. Группа художников из Москвы и Санкт-Петербурга во главе с Никитой Моисеенко в 2013 году заявила о себе именно с помощью уникальных изделий: принт на футболках полностью покрывал их. «Дизайн Sorry, I’m not — это всегда борьба, противопоставление мужской и женской сексуальности, спорта и шика, мы делаем уличную моду „вечерней“. Sorry, I’m not — это когда ты хочешь надеть спортивное платье и быть роскошной или чувствовать себя в олимпийке как в вечернем платье», — заявляет бренд на своем официальном сайте.