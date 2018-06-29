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Классика жанра: Черный и белый — идеальное сочетание цветов
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Классика жанра: Черный и белый — идеальное сочетание цветов 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Две противоположности — черный и белый цвета, — настолько хорошо сочетаются между собой, что давно стали одной из важнейших модных комбинаций. Будь то официальные мероприятия со стандартом «белый верх, черный низ», какой-то праздник или традиционная воскресная прогулка с лучшей подругой, вы всегда можете быть уверены в том, что ваши черно-белые образы, за счет своей контрастности и выверенного модного авторитета, точно обречены на успех. Классика жанра: Черный и белый — идеальное сочетание цветовКоко Шанель считала, что красота черного и белого цветов
абсолютна, и вместе они создают идеальную гармонию. Помимо моды, Шанель была
экспертом в отношениях с противоположным полом. Всем женщинам, которые
оказывались перед сложным выбором между мужчиной и платьем, она советовала без  раздумий выбирать платье. Мы считаем, что спорить с великим дизайнером ни к  чему, поэтому если вы сомневаетесь какое платье покупать, черно-белое или разноцветное,
то не раздумывая берите чб вариант. Всех нас заставляли приходить на школьные мероприятия,
одеваясь строго по форме, в белых блузках и черных узких юбках. Если раньше
такие наряды вызывали у нас желание лишний раз взбунтоваться, то теперь, стоит
признать, они кажутся стильными, элегантными и уместными далеко за пределами школьного
актового зала. Более необычно это сочетание будет выглядеть, если цвета
поменяются местами. То есть, черный цвет переместится наверх, а белый спустится
вниз. Такой перевернутый с ног на голову образ заново расставит основные
акценты в вашем образе. Читайте также: Модные тренды: 14 вещей с фруктово-ягодным принтом, без которых лето не лето Модные тенденции: почему вам стоит носить желтый цвет этим летом
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