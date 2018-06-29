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«Зачем каблуки?»: поклонники беспокоятся за беременную Анастасию Шубскую
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«Зачем каблуки?»: поклонники беспокоятся за беременную Анастасию Шубскую 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская вышла в свет в босоножках на высоком каблуке, чем всполошила своих заботливых поклонников. Люди считают, что беременной женщине стоит беречь себя и носить обувь с плоской подошвой.
24-летняя Анастасия Шубская, видимо, не относится к разряду тех будущих мам, которые на время беременности перестают красить волосы и ногти, из дома выходят редко и в тапочках. Жена прославленного хоккеиста Александра Овечкина вместе с ним на приличном сроке прилетела из Америки в Москву. Поводом для такого длительного вояжа стала премьера фильма покойной мамы Анастасии, Веры Глаголевой «Не чужие». Она смотрела картину вместе с Екатериной Мцитуридзе и Эммой Салимовой. Для похода в кино красавица Анастасия Шубская, которой очень к лицу беременность, выбрала темно-синее платье и молочный пиджак. Образ Шубской дополнили белые бусы и светлые босоножки на довольно высоком каблуке. Именно они и стали причиной беспокойства поклонников Анастасии. Они настоятельно рекомендовали будущей маме беречь себя и носить каблуки пониже или отказаться от них вовсе.
«Зачем каблуки? Это рискованно» «Сейчас такой период, нужно беречься, можно и на более удобной обуви ходить» «Настя, все и так видят, что ты беременная, что ты так живот все время держишь?» «Зачем на таких каблуках ходить?» «Ой, Настя, не боитесь летать на таком большом сроке? Или вы в России рожать будете?» «Ходите на каблуках! В красивых платьях! И наслаждайтесь этим моментом!»
Анастасия Шубская подтвердила слухи о своей беременности совсем недавно. Поводом стало вручение ее мужу, Александру Овечкину, престижной хоккейной награды — Кубка Стэнли. На это важное мероприятие Анастасия надела платье, обтягивающее ее внушительный живот. Кого ждет звездная пара, пока неизвестно. Неясно также, где будет рожать Шубская: в России или в Америке. Однако ответы на эти вопросы, судя по животу Анастасии, мы узнаем совсем скоро.
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