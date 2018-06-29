Против системы: девушка 3 года ходила на работу в одной и той же одежде

Мало кто из женщин осмелился бы ходить на работу в одном и том же наряде несколько дней подряд. А вот арт-директор рекламной фирмы Матильда Каль (Matilda Kahl) не изменяла своему выбору целых три года: каждый день она приходила на работу в одной и той же одежде — белой блузке и черных брюках. С помощью такого приема Матильда решила избавиться от извечного вопроса, которым каждое утро задаются все девушки: «Что надеть?»

Источник: LifeBuzz

Однажды Матильда поняла, что устала каждый день подбирать новый наряд. Этот ежедневный ритуал, по ее мнению, отнимает много времени и приносит больше стресса, чем удовольствия.

Во время одной из рабочих встреч Матильда Каль обратила внимание, что окружающие ее мужчины не переживают насчет одежды, а их костюмы выглядят как униформа.

Матильда подобрала простую одежду, в которой она могла бы выглядеть профессионально, но которая не обезличила бы ее: купила 15 одинаковых шелковых блузок с бантиком и шесть пар одинаковых черных брюк. Этот лаконичный и стильный классический наряд и стал ее рабочей униформой.

«В будние дни мне приходится решать много творческих задач, которые стимулируют мой мозг. Я не считаю необходимостью выражать свой творческий потенциал через то, что ношу», — призналась девушка.

Сначала коллеги Матильды не понимали, что происходит. Ее начальство даже хотело повысить ей зарплату, чтобы девушка смогла купить себе новую одежду.

Новый подход к гардеробу помог Матильде сэкономить время и энергию. Люди, которые работают в творческой сфере, в течение дня должны принимать много решений. Теперь же одним ежедневным выбором стало меньше. К тому же благодаря такому ходу девушка перестала опаздывать на работу, ведь порой сборы и выбор наряда отнимают слишком много времени.

О своем необычном подходе к гардеробу Матильда даже написала статью в журнал Harper’s Bazaar. Когда история Каль стала известна в интернете, ее очень удивило то, насколько странно женщины восприняли это. Им показалось, что так Матильда заковала себя в униформу. Однако девушка отметила, что стала больше ценить другую одежду, чувствовать себя в ней особенной и свободной.

При этом Матильда уверяет, что в выходные дни любит носить и яркие юбки, и свитера, и нарядные женственные платья. Решение перейти на «униформу» в будни, по признанию арт-директора, заставило ее больше ценить наряды, которые она тщательно подбирает в выходные.

Коллеги Матильды по креативному агентству Saatchi & Saatchi одобряют ее необычный выбор. Однажды они даже провели день «оденься как Матильда», придя в офис в одинаковых нарядах.