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В Ханчжоу прошла совместная презентация лауреатов Золотой премии в области моды
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В Ханчжоу прошла совместная презентация лауреатов Золотой премии в области моды 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи
Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи
Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи
Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи
Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи
Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи
Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи
Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи
Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи
Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи
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