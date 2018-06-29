В Ханчжоу прошла совместная презентация лауреатов Золотой премии в области моды

Ханчжоу, 28 июня / Синьхуа / — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/ Хуан Цзунчжи

Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи

Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи

Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи

Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи

Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи

Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи

Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи

Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи

Ханчжоу, 28 июня /Синьхуа/ — На шоу-площадке Городка моды в районе Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ сегодня вечером в рамках Китайской конференции моды состоялась совместная презентация работ модных дизайнеров, ставших лауреатами Золотой премии. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи