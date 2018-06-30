Школа, прощай! Самые красивые платья воронежских выпускниц

Лучшие фото — в подборке «Вести-Воронеж». Выпускные балы прошли в Воронеже вечером пятницы, 29 июня. Они стали важным и волнительным событием для каждого школьника, и, в особенности, для каждой школьницы. Многие девушки готовились к торжеству полгода, а то и год — искали платья в магазинах или шили на заказ, выбирали подходящие туфли и аксессуары. «Вести-Воронеж» сделали фотоподборку самых ярких образов выпускниц.

Фото — novototskix on Instagram

Фото — dariidaru on Instagram

Фото — lukinaanyaa on Instagram

Фото — Евгения Шаева во «ВКонтакте»

Фото — yuyuckina2015 on Instagram