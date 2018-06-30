Ещё
Школа, прощай! Самые красивые платья воронежских выпускниц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школа, прощай! Самые красивые платья воронежских выпускниц 

Вести Воронеж 55 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Лучшие фото — в подборке «Вести-Воронеж». Выпускные балы прошли в Воронеже вечером пятницы, 29 июня. Они стали важным и волнительным событием для каждого школьника, и, в особенности, для каждой школьницы. Многие девушки готовились к торжеству полгода, а то и год — искали платья в магазинах или шили на заказ, выбирали подходящие туфли и аксессуары. «Вести-Воронеж» сделали фотоподборку самых ярких образов выпускниц.
Фото — novototskix on Instagram
Фото — dariidaru on Instagram
Фото — lukinaanyaa on Instagram
Фото — Евгения Шаева во «ВКонтакте»
Фото — yuyuckina2015 on Instagram
Вести Воронеж: последние новости
Авиакомпания «РусЛайн» увеличит частоту рейсов из Воронежа в Москву Воронежскую молочную продукцию высоко оценили на главной агропромышленной выставке страны В Воронеже открылся магазин эко-продуктов известной федеральной сети
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кем вы были в прошлой жизни33
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу17
Мужской взгляд: «Просил переспать — получи»34
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение