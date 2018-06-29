«Пластилиновые» ноги Водяновой удивили поклонников 

Как модель умудряется так выглядеть?
К фигуре Натальи Водяновой придраться сложно даже самым критически настроенным антифанатам. 36-летняя супермодель, даром, что мать пятерых детей, выглядит на зависть многим. На этот раз звезда удивила подписчиков бесконечными, стройными и словно пластилиновыми ногами.
На первый взгляд кажется, что Наталья изогнула колени под странным углом, а ноги у нее начинаются прямо от груди. Но приглядевшись, понимаешь: на самом деле модель просто максимально расслабилась. Вот вам и секрет таких шикарных фото. Не нужно тщательно позировать, не обязательно мучиться в пятнадцатисантиметровых шпильках… Жаль, что многие звезды так не умеют.
Между прочим в реальности, хоть ножки у Водяновой — просто загляденье, в рейтинги самых длинноногих звезд она никогда не попадала. Из российских знаменитостей там есть лишь теннисистка Мария Шарапова. Рост этой красавицы — 187 сантиметров, а длина ног — 121 сантиметр.
Но есть и селебрити, у которых ноги еще длиннее, чем у известной россиянки. Например, австралийская экс-модель Каролин Артурприближается к мировому рекорду — 130 сантиметров. Правда, официально это еще не зафиксировано.
Зато Адриана Скленарникова, супермодель и бывший ангел Victoria`s Secret, давно попала в Книгу рекордов Гиннесса как модель с самыми длинными ногами в мире — 125,7 см при росте 185 см. Недалеко от нее ушли коллеги по подиуму — Джи Диенг и Ана Хикман. Последняя не раз становилась самой сексуальной женщиной планеты и благодаря своим ногам прославилась настолько, что запустила собственную линию модной одежды.
Wday.ru, вдохновившись фотографией Натальи Водяновой, собрал галерею фото самых длинноногих женщин мира.
Каролин Артур, длина ног — 131 см. Больше длинноногих красавиц — по стрелке
Эль Макферсон, длина ног — 123,5 см Адриана Лима, длина ног — 120 см Александра Робертсон, длина ног — 119 см Ана Хикман, длина ног — 118 см Клаудиа Шиффер, длина ног — 118 см Синди Кроуфорд, длина ног — 114 см Надя Ауэрман, длина ног — 112 см Кайя Гербер, длина ног — 112 см Ева Герцигова, длина ног — 112 см Джулия Робертс, длина ног — 111 см Наоми Кемпбелл, длина ног — 110 см Николь Кидман, длина ног — 108 см Ума Турман, длина ног — 108 см Кардашьян, Водянова, Рианна: наряды звезд на показе Louis Vuitton
Вот это растяжка: самые гибкие звездные красотки
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