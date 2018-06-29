«Пластилиновые» ноги Водяновой удивили поклонников

Как модель умудряется так выглядеть?

К фигуре Натальи Водяновой придраться сложно даже самым критически настроенным антифанатам. 36-летняя супермодель, даром, что мать пятерых детей, выглядит на зависть многим. На этот раз звезда удивила подписчиков бесконечными, стройными и словно пластилиновыми ногами.

На первый взгляд кажется, что Наталья изогнула колени под странным углом, а ноги у нее начинаются прямо от груди. Но приглядевшись, понимаешь: на самом деле модель просто максимально расслабилась. Вот вам и секрет таких шикарных фото. Не нужно тщательно позировать, не обязательно мучиться в пятнадцатисантиметровых шпильках… Жаль, что многие звезды так не умеют.

Между прочим в реальности, хоть ножки у Водяновой — просто загляденье, в рейтинги самых длинноногих звезд она никогда не попадала. Из российских знаменитостей там есть лишь теннисистка Мария Шарапова . Рост этой красавицы — 187 сантиметров, а длина ног — 121 сантиметр.

Но есть и селебрити, у которых ноги еще длиннее, чем у известной россиянки. Например, австралийская экс-модель Каролин Артурприближается к мировому рекорду — 130 сантиметров. Правда, официально это еще не зафиксировано.

Зато Адриана Скленарникова, супермодель и бывший ангел Victoria`s Secret, давно попала в Книгу рекордов Гиннесса как модель с самыми длинными ногами в мире — 125,7 см при росте 185 см. Недалеко от нее ушли коллеги по подиуму — Джи Диенг и Ана Хикман. Последняя не раз становилась самой сексуальной женщиной планеты и благодаря своим ногам прославилась настолько, что запустила собственную линию модной одежды.

Wday.ru , вдохновившись фотографией Натальи Водяновой, собрал галерею фото самых длинноногих женщин мира.

Каролин Артур, длина ног — 131 см. Больше длинноногих красавиц — по стрелке

Вот это растяжка: самые гибкие звездные красотки

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