Десять активных участников Burda Style 1/2018 

10 активных участников конкурса на сайте получат в подарок 15 электронных выкроек от BurdaStyle.ru Анастасия Танжова, г. Краснодар
Настя обожает шить, создавать что-то красивое своими руками и воплощать свои творческие идеи. Рукоделием увлечена с детства.
Стильное и эффектное платье выполнено из вискозы.
Яна, г. Нижний Новгород
Яна любит шить, читать, путешествовать и фотографироваться! Коллекционирует ткани.
Мини-платье в стиле Твигги она сшила из трикотажа Dolce&Gabbana.
Анна Замятина, г. Москва
Анна — мама двоих мальчишек. Рукоделием занималась всегда. Шитьем увлеклась несколько лет назад, благодаря любимому журналу Burda и фотофоруму сайта.
Эта модель — вторая попытка подружиться с комбинезоном. И она оказалась удачной — выкройка Ане очень понравилась.
Белла Кабалкина, г. Краснодар
Платье из белого кружева без рукавов.
Виктория Леонова, г. Москва
Вика увлекается рукоделием давно, но шить начала пару лет назад и теперь просто не представляет себя без этого занятия.
Нежное и легкое белое платье Вика сшила из хлопкового шитья и декорировала его кружевом и японским бисером.
Дарья Якушина, г. Москва
Даша обожает шить и создавать особые вещи, которые придают индивидуальность их. Но особенно она любит платья.
Монохромный костюм — давняя задумка Даши.
Лилия Мурзаева, г. Чебоксары
Шитье для Лилии — это возможность создавать красивые и индивидуальные вещи своими руками.
Этот комплект Лилия назвала «Два февраля» — юбка и джемпер из февральских номеров журнала Burda за 2016 и 2009 гг.
Мария Орлова, г. Ульяновск
Шить по журналу самостоятельно Мария начала совсем недавно. Это занятие помогает расслабиться и отвлечься от повседневности.
Невероятно женственный и очень нежный сарафан Маша сшила из хлопкового вышитого батиста с фестонами по одной кромке.
Светлана Собыля, Воронежская область
Светлана любит шить для себя и своего сына, которому нравятся творения мамы. Муж поддерживает её хобби.
Невероятно шикарный двухсторонний бомбер Светлана сшила для сына. Одна сторона выполнена из бархата, вторая — (она же подкладка) из атласа с принтом по мотивам D&G.
Татьяна Иванова, г. Иркутск
Татьяна шьёт по выкройкам Burda с 1988 года!
Костюм сшить из тонкой шерсти с добавлением эластана. Модели жакета и брюк взяты из разных журналов, но при этом очень подходят друг другу.