Десять активных участников Burda Style 1/2018

10 активных участников конкурса на сайте получат в подарок 15 электронных выкроек от BurdaStyle.ru Анастасия Танжова, г. Краснодар

Настя обожает шить, создавать что-то красивое своими руками и воплощать свои творческие идеи. Рукоделием увлечена с детства.

Стильное и эффектное платье выполнено из вискозы.

Яна, г. Нижний Новгород

Яна любит шить, читать, путешествовать и фотографироваться! Коллекционирует ткани.

Мини-платье в стиле Твигги она сшила из трикотажа Dolce&Gabbana.

Анна Замятина, г. Москва

Анна — мама двоих мальчишек. Рукоделием занималась всегда. Шитьем увлеклась несколько лет назад, благодаря любимому журналу Burda и фотофоруму сайта.

Эта модель — вторая попытка подружиться с комбинезоном. И она оказалась удачной — выкройка Ане очень понравилась.

Белла Кабалкина, г. Краснодар

Платье из белого кружева без рукавов.

Виктория Леонова, г. Москва

Вика увлекается рукоделием давно, но шить начала пару лет назад и теперь просто не представляет себя без этого занятия.

Нежное и легкое белое платье Вика сшила из хлопкового шитья и декорировала его кружевом и японским бисером.

Дарья Якушина, г. Москва

Даша обожает шить и создавать особые вещи, которые придают индивидуальность их. Но особенно она любит платья.

Монохромный костюм — давняя задумка Даши.

Лилия Мурзаева, г. Чебоксары

Шитье для Лилии — это возможность создавать красивые и индивидуальные вещи своими руками.

Этот комплект Лилия назвала «Два февраля» — юбка и джемпер из февральских номеров журнала Burda за 2016 и 2009 гг.

Шить по журналу самостоятельно Мария начала совсем недавно. Это занятие помогает расслабиться и отвлечься от повседневности.

Невероятно женственный и очень нежный сарафан Маша сшила из хлопкового вышитого батиста с фестонами по одной кромке.

Светлана Собыля, Воронежская область

Светлана любит шить для себя и своего сына, которому нравятся творения мамы. Муж поддерживает её хобби.

Невероятно шикарный двухсторонний бомбер Светлана сшила для сына. Одна сторона выполнена из бархата, вторая — (она же подкладка) из атласа с принтом по мотивам D&G.

Татьяна шьёт по выкройкам Burda с 1988 года!

Костюм сшить из тонкой шерсти с добавлением эластана. Модели жакета и брюк взяты из разных журналов, но при этом очень подходят друг другу.