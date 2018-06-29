Миссия ао зай: как платье трансформировалось в культурный код для вьетнамцев

Традиционный вьетнамский костюм ао зай, что в переводе с вьетнамского языка означает «длинное платье» или «длинная рубашка», — один из главных символов культуры вьетнамского народа. Этот шелковый комплект состоит из брюк и длинного вышитого платья с глубокими разрезами по бокам для женщин и такой же вышитой удлиненной рубашки для мужчин. По боковому разрезу на ао зай сразу можно понять, выходцем из какой части страны является его обладатель — в центральном регионе Вьетнама разрез низкий, ниже пояса, а на более жарком юге — все наоборот. Дополняет одеяние черный или коричневый тюрбан, который сворачивается из шелкового полотна.

В последние годы этот костюм стал своеобразной визитной карточкой Вьетнама за рубежом. Ао зай начал приобретать широкую известность за пределами Вьетнама, все чаще появляясь на международных модных показах. Без демонстрации ао зай теперь не обходится ни одна программа Дней культуры Вьетнама, которые регулярно проводятся в разных странах мира. А сшить собственный ао зай и увезти его в качестве сувенира домой теперь стало уже почти традицией для всех приезжающих сюда гостей из-за рубежа.

Любопытно, что производство ао зай нельзя поставить на поток в промышленном масштабе. Каждый такой костюм шьют только индивидуально для конкретного клиента по четко соответствующим его фигуре параметрам.

Облачение правителей

Ао зай, кстати, есть в гардеробах многих мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина

Когда в 2006 году в Ханое проходил саммит АТЭС , главы государств и правительств стран, входящих в эту организацию, с удовольствием облачились в пошитый специально для каждого из них по индивидуальным размерам ао зай. По заведенной в АТЭС традиции президентам и премьерам преподносят в подарок национальные костюмы страны — хозяйки саммита, которые они надевают на церемонию общего фотографирования.

Владимир Путин тогда выбрал себе ао зай, состоящий из рубашки голубого цвета с воротником-стойкой и светлых брюк. Костюм точно такой же цветовой гаммы тогда надел и президент США Джордж Буш-младший

Не уехал из Вьетнама без ао зай преемник Буша-младшего и предшественник Дональда Трампа на посту главы вашингтонской администрации Барак Обама . Будучи еще президентом Соединенных Штатов, Обама в мае 2016 года посетил Вьетнам с официальным визитом. Себе, правда, он шить вьетнамский национальный костюм не стал, но отвез один комплект своей супруге Мишель, который ей попросили передать в качестве подарка жители южного вьетнамского города Хошимина.

Авторский экземпляр ао зай для первой леди США был создан известным вьетнамским дизайнером Ле Ши Хоангом. Это платье Ши Хоанг пошил из высококачественного тончайшего шелкового полотна, на которое вручную были нанесены изображения цветов лотоса, считающегося национальным символом Вьетнама, а на внутренней стороне одеяния был помещен принт фотографии Мишель Обамы вместе с ее мамой Мариан Робинсон.

Бинь, Динь и не только

Костюмы Ши Хоанга хорошо известны американцам, поскольку он уже несколько раз проводил в США шоу своих дизайн-коллекций.

В своей работе модельер использует народные мотивы, стремясь передать естественную красоту вьетнамской земли и ее людей. Работы Ши Хоанга получили широкую известность и признание как на родине дизайнера, так и далеко за ее пределами. Часть из них представлена в созданном модельером уникальном хошиминском музее истории костюма ао зай, который стал обязательным пунктом в программе посещения Хошимина как иностранными, так и отечественными туристами. На создание этого оригинального музея Ши Хоангу потребовалось более десяти лет кропотливого труда и весьма солидные финансовые средства — свыше 20 млрд донгов (порядка $1 млн). Вся уникальная коллекция, собранная модельером, содержит более 500 комплектов ао зай.

Постоянно действующая экспозиция состоит из 50 датированных XVII–XXI веками оригинальных и воссозданных Ши Хоангом нарядов по сохранившимся в архивах рисункам и фотографиям ао зай, которые принадлежали знаменитым людям, оставившим яркий след в истории Вьетнама.

По представленным образцам можно проследить эволюцию костюма за четыре века его существования. Многие из экспонатов коллекции были переданы в музей вьетнамскими женщинами, сыгравшими историческую роль в жизни страны. Среди них Нгуен Тхи Бинь — бывшая вице-президент Вьетнама, Нгуен Тхи Динь — первая женщина — генерал Вьетнамской народной армии, известные артисты и исполнительницы.

Еще один музей ао зай действует в Ханое, открыла его известный местный дизайнер Лан Хыонг. Экспозиция, которая создана на основе личной коллекции ао зай, собранной Лан Хыонг, дает возможность ознакомиться с различными вариациями традиционного костюма и проследить, как он менялся на протяжении столетий. Здесь собраны многие уникальные экземпляры традиционного костюма различных периодов. В частности, костюмы правивших в последнее тысячелетие во Вьетнаме императорских династий Ли, Чан и Нгуен, а также ао зай, которые шились уже в период после Августовской революции 1945 года и шьются по сей день. Посетители музея также могут воочию наблюдать весь процесс создания ао зай работающими прямо здесь профессиональными мастерами — начиная от закройки и заканчивая расшивкой его традиционным орнаментом.

Культурное самоопределение

Для вьетнамцев ао зай — это не просто традиционная одежда, а часть национальной идентичности, как кимоно у японцев, ханбок у корейцев или килт у шотландцев. Ао зай олицетворяет красоту, жизненную силу и гордость за свою страну. Образ вьетнамской девушки в ао зай широко представлен в искусстве. Многие вьетнамские поэты описывали ао зай в своих произведениях, ему посвящены сочинения популярных местных композиторов и полотна известных художников.

История ао зай, как рассказывают сами вьетнамцы, берет начало в 1740-х годах. Как следует из исторических летописей, именно тогда император династии Нгуен — Нгуен Фук Хоат, борясь с китайским влиянием в культуре, придумал национальный вьетнамский костюм, состоящий из платья с четырьмя полами, а также из брюк, которые пришли на смену принятым до этого длинным юбкам. В мужском варианте платье заменялось широкой удлиненной рубашкой с разрезами по бокам, а брюки шились из более плотной ткани.

На протяжении XVII−XX веков ао зай был неотъемлемой частью гардероба каждого вьетнамца. В начале XX века под влиянием западной культуры женский вариант традиционного костюма начал стремительно меняться: чтобы подчеркнуть фигуру, были убраны пуговицы спереди и появилась застежка сбоку, кроме того, у ао зай остались только две полы вместо четырех.

Север и Юг В 1930-х годах, на которые пришелся расцвет французского колониального господства в Индокитае, вьетнамские модельеры в создании ао зай стали использовать европейские мотивы и привезенные из-за рубежа разноцветные ткани, благодаря чему национальный костюм приобрел новый, более модный вид, но при этом сохранил свой традиционный стиль.

Именно тогда ао зай впервые попал на страницы иностранных модных журналов, состоялись первые в истории публичные показы новых моделей ао зай, организованные известным модельером и художником Нгуен Кат Тыонгом, который был больше известен под творческим псевдонимом Ле Мур и который внес существенный вклад в развитие и популяризацию ао зай.

Однако совсем скоро после Августовской революции 1945 года и разделения Вьетнама на Северный и Южный в 1954 году традиционный костюм на Севере сдал свои позиции. В социалистическом Вьетнаме ао зай, который посчитали пережитком феодального прошлого, практически перестал использоваться, уступив место другой, более практичной и соответствовавшей духу того времени одежде — гимнастеркам, зеленым армейским брюкам и такого же цвета шлемам из пробкового дерева. В Южном Вьетнаме ао зай по-прежнему оставался в моде, чему немало способствовало то, что ао зай любила носить признанная красавица и аристократка — первая леди Южного Вьетнама Чан Ле Суан, известная в народе как Мадам Ню.

После завершения войны против сайгонского марионеточного режима и воссоединения Вьетнама в 1975 году ао зай как пережиток прошлого выходит из моды. Новое свое рождение национальный костюм обретет в 1990-е годы, когда в стране начнется политика открытости внешнему миру и обновления всех сфер вьетнамской жизни.

Красный ао зай, белый

В минувшие годы ао зай начал постепенно возвращать себе утраченную популярность во вьетнамском обществе. Женский вариант этого костюма стал охотно использоваться вьетнамками в качестве и повседневной, и праздничной одежды. Ао зай нашел себе отличное применение в качестве парадной одежды вьетнамских школьниц, а также как униформа сотрудниц госучреждений, гостиниц, банков, крупных торговых центров, музеев и других общественных мест. Вьетнамские женщины носят ао зай на всех торжественных мероприятиях, его обязательно надевают на Новый год и свадьбы. Для таких случаев обычно выбирают платье красного цвета, который символизирует счастье и удачу. В учебных заведениях в дни праздников школьницы и студентки носят ао зай белого цвета, символизирующего душевную чистоту.

Вьетнамских мужчин, облаченных в ао зай, в обычной жизни не встретишь. Они носят его исключительно как парадный костюм на торжественных мероприятиях — на крупных семейных торжествах, национальных праздниках или на традиционный Новый год.

Сейчас ао зай стал не только атрибутом праздничных мероприятий, но даже и их поводом. В южном мегаполисе Хошимине уже стало хорошей традицией ежегодно проводить всевьетнамский фестиваль традиционного национального костюма. В показах, которые организуются на пешеходном бульваре Нгуен Хюэ в центре Хошимина и длятся около недели, демонстрируется обычно не менее тысячи моделей ао зай. Представляют их широкой публике как профессиональные модели, так и непрофессиональные — из числа сотрудников госучреждений, представителей общественных организаций, а также школьников и студентов.

Ценности и современная интерпретация

Этот фестиваль, который призван не только прославить вьетнамский национальный костюм, но и помочь сохранению и развитию культурных ценностей вьетнамского народа, стал своеобразной визитной карточкой Хошимина. Праздник ао зай в дни его проведения привлекает в мегаполис тысячи отечественных и иностранных туристов.

В 2016 году традицию проводить праздник ао зай подхватил Ханой, впервые организовав свой фестиваль этого традиционного платья. Теперь здесь такие показы тоже проходят ежегодно, и главная их тема — облик старинного Ханоя. Местные дизайнеры представляют свои варианты костюма с изображениями достопримечательностей города, его старинных улиц и древних лубочных картин, которыми славится Ханой.

История вьетнамского национального костюма — наглядное свидетельство того, как давние культурные устои оказывают воздействие на сознание и жизнь современных вьетнамцев. Сегодня многие модельеры и дизайнеры продолжают дополнять и обновлять типовой ао зай согласно своему видению. В своих коллекциях они используют цвета и идеи традиционных сюжетов вьетнамской живописи и народного рисунка.

По словам известного модельера Минь Хань, которая создавала ао зай для лидеров АТЭС на ханойский саммит 2006 года, совсем не просто придать традиционной одежде новый облик. Ао зай — это не модная одежда, а один из атрибутов вьетнамской культуры, на который сильно влияет индустрия моды, считает она.

Современный ао зай часто отступает от классических канонов: он может быть как с традиционным высоким воротником, так и с низким воротником или вовсе без него. Ао зай может быть закрытым, но может иметь вырез. Кроме того, варьируется длина рукавов, а также длина самого платья и высота бокового разреза на платье. Неизменным на протяжении веков остается то, что ао зай — это не просто одежда, а выражение многогранной вьетнамской культуры, гармоничное сочетание традиций и современности.