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Ретро-платье состарило Настю Каменских
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Ретро-платье состарило Настю Каменских 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Звезда явно выбрала неудачный наряд
Настя Каменских любит спортивную одежду (у нее даже есть собственный бренд) и даже на сцене предпочитает стиль casual. Она — одна из немногих звезд, которая ни разу не была замечена в «голых» или излишне откровенных платьях. Да что там, в платьях поклонники ее видят от силы раз в год. Но, видимо, сейчас настал как раз такой момент.
Мини-платье в стиле ретро состарило звезду на добрый десяток лет. Из озорной девчонки она превратилась в «возрастную» даму. Высокая прическа, огромные золотые серьги-кольца в ушах и ярко-красная помада тоже этому поспособствовали.
Кроме того, наряд с очень широкими плечами сделал фигуру Анастасии, над которой она так тщательно работает в спортзале, похожей на квадрат на ножках. Да и эти самые ножки то ли благодаря вертикальной полоске, то ли из-за фасона зрительно укоротились.
«Тетечкой стала», «Ужасное платье», — разочаровались подписчики. И посоветовали Анастасии все-таки вернуться к прежнему стилю в одежде. Хотя и с ним Настя порой промахивается.
Недавно в своем микроблоге она показала подписчикам пиджак в полоску, который явно был велик ей на несколько размеров. Особой пикантности наряду придавало то, что из-под этого жакета практически не было видно юбку — только торчащие нитки. Видимо, Анастасия решила примерить модную этим летом рваную джинсовую вещь, но и тут тоже ошиблась с длиной.
Мы собрали образы Анастасии, которые идут ей гораздо больше, чем последний фэшн-эксперимент.
Больше фото — по стрелке.
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