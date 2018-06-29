Ещё
Идеально: Gucci выпустили сумки-пакеты на осень
Далее:
Читайте также:
Ещё

Идеально: Gucci выпустили сумки-пакеты на осень 

Peopletalk 40 минут назад
Фото: Peopletalk
Gucci выпустили мужскую коллекцию Pre-Fall 2018 и, кроме одежды и обуви, в ней появились огромные сумки-пакеты. Важно: носить их сможет любая девушка. Сделаны они из кожи, замши и льна в осенней палитре цветов — красном, коричневом, рыжем, оранжевом и хаки. Из принтов — как привычные логотипы Gucci, так и обложка виниловой пластинки сингла Элтона Джона «Levon — Goodbye». Некоторые сумки представлены в двух размерах и стоят от 1890$ (около 123000 руб.) до 3600$ (около 235000 руб.). На такие стоить накопить!
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/idealno-gucci-vypustili-sumki-pakety-na-osen/
Peopletalk: последние новости
Пример для подражания: Виктория Бекхэм с сыном на вечеринке Элтона Джона Когда фанаты слишком юны: Белла Хадид замечена на выпускном! Она сияет! Белла Хадид в Париже с новой стрижкой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе2
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Финалистка «Холостяка» рассказала о новой жизни
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу16
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение