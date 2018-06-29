Идеально: Gucci выпустили сумки-пакеты на осень 

Gucci выпустили мужскую коллекцию Pre-Fall 2018 и, кроме одежды и обуви, в ней появились огромные сумки-пакеты. Важно: носить их сможет любая девушка. Сделаны они из кожи, замши и льна в осенней палитре цветов — красном, коричневом, рыжем, оранжевом и хаки. Из принтов — как привычные логотипы Gucci, так и обложка виниловой пластинки сингла Элтона Джона «Levon — Goodbye». Некоторые сумки представлены в двух размерах и стоят от 1890$ (около 123000 руб.) до 3600$ (около 235000 руб.). На такие стоить накопить!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/idealno-gucci-vypustili-sumki-pakety-na-osen/