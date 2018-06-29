Белла Хадид на вечеринке Bulgari обнажила спину в золотом платье, а Ева Грин пришла в бархатном платье с разрезом до… 

28 июня в Риме прошла презентация новой ювелирной коллекции Bulgari под названием Wild Pop.
На Мраморном стадионе в древнем городе собрались VIP-гости, светские львицы и пресса. Оценить коллекцию, вдохновленную эстетикой 1980-х, и ювелирное шоу пришли Ева Грин, Лили Олдридж, Белла Хадид, Джон Кортахарена, Жасмин Сандерс и многие другие. Белла Хадид сама пришла в образе ювелирного украшения, обнажив спину в струящемся золотом платье, а навсегда оставшаяся девушкой Бонда Ева Грин прикрыла грудь зеленым бархатом, но открыла стройные ноги в высоком разрезе своего длинного платья.
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Фото:Getty Images, David Atlan