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Эталонная красота: Белла Хадид в золотом платье Versace
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Эталонная красота: Белла Хадид в золотом платье Versace 

Grazia 53 минуты назад
Фото: Grazia
В Риме состоялся званый ужин ювелирного бренда Bvlgari, среди гостей которого бло множество знаменитостей, в том числе звездные амбассадоры бренда —Белла Хадид, Лили Олдридж, Ева Грин и многие другие.
Больше всего внимания на мероприятии привлекла к себе 21-летняя супермодель Белла Хадид. Для появления на Bvlgari Dinner & Party она выбрала шикарное золотое платье в пол, переливающееся при свете вспышек. Достаточно откровенный наряд с открытой спиной, декольте и высоким разрезом на подоле на модели смотрелся очень элегантно.
Свой образ Белла дополнила босоножками цвета nude на высокой шпильке и, конечно, ювелирным ансамблем Bvlgari.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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