Эталонная красота: Белла Хадид в золотом платье Versace

В Риме состоялся званый ужин ювелирного бренда Bvlgari, среди гостей которого бло множество знаменитостей, в том числе звездные амбассадоры бренда — Белла Хадид , Лили Олдридж, Ева Грин и многие другие.

Больше всего внимания на мероприятии привлекла к себе 21-летняя супермодель Белла Хадид. Для появления на Bvlgari Dinner & Party она выбрала шикарное золотое платье в пол, переливающееся при свете вспышек. Достаточно откровенный наряд с открытой спиной, декольте и высоким разрезом на подоле на модели смотрелся очень элегантно.

Свой образ Белла дополнила босоножками цвета nude на высокой шпильке и, конечно, ювелирным ансамблем Bvlgari.