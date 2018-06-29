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Must Have: выбираем идеальный костюм с шортами
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Must Have: выбираем идеальный костюм с шортами 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Полосатое настроение
Полоска как и клетка — вечные тренды, которые переходят из сезона в сезон, каждый раз украшая новые вещи. Этим летом актуальны костюмы с шортами свободного кроя с таким принтом. Это могут быть льняные или хлопковые костюмы, которые подойдут как для офиса, так и для свободных будней. Завершат образ белая футболка и кроссовки.
Из высшего общества
Такой костюм оценили бы главные героини «Сплетницы» — шорты классического кроя из твида с пуговицами и укороченный жакет помогут создать образ в стиле smart casual. Подбирайте классические лодочки на каблуке для встречи с партнерами, и массивные сандалии или «уродливые» кроссовки для прогулки с друзьями.
Деним, деним, деним
Почему бы этим летом не позволить себе костюм из денима лилового цвета? Пастельные оттенки сейчас в моде, а джинсовые шорты с завышенной талией и крутка будут долго и преданно служить вашему гардеробу.
Working Girl
Девушки уже давно сменили платья и юбки на строгие (и не очень) брючные костюмы, а теперь этот тренд усовершенствовался, и мы носим удлиненные шорты свободного кроя с блейзерами. Это идеальное решение для жаркого лета, когда вам и встречу провести надо, и умирать от жары в душном костюме не хочется.
Ярче солнца
В ярко-желтом льняном костюме с шортами так и хочется отправиться в путешествие на яхте вдоль какого-нибудь побережья, или исследовать маленькие улочки европейских городов, а, может, и прогуляться по пляжу и даже на вечеринку заглянуть. Главное, для каждого случая выбрать правильную обувь и аксессуары.
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