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Леди Гага надела на прогулку с женихом очень короткое леопардовое платье
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Леди Гага надела на прогулку с женихом очень короткое леопардовое платье 

Журнал ОК! 1 час назад
32-летняя Леди Гага продолжает выходить на улицу в нарядах, которые другие постесняются надеть даже на вечеринку в ночной клуб. Певице, напротив, нравится ощущать себя в центре внимания и быть обладательницей звания «королева эпатажа». На днях она «выгулила» очередное ультрамини. Артистку вместе с женихом Кристианом Карино сфотографировали на прогулке в Нью-Йорке.
Леди Гага с женихом
Для публичного выхода Леди Гага выбрала очень короткое леопардовое платье с глубоким декольте. Образ она дополнила кожаной курткой, сапогами на высокой платформе и черной сумкой. Возлюбленный певицы держал ее за руку и ни на шаг не отпускал от себя (в таком-то виде, конечно).
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Леди Гага с женихом
Напомним, что Леди Гага сейчас состоит в отношениях с Кристианом Карино. Влюбленные регулярно устраивают себе романтические прогулки и свидания, а теперь еще и стали вместе выходить в свет — артистка и ее агент появились на церемонии «Грэмми» в статусе пары. Однако интервью по поводу своей личной жизни они пока не дают, так что поклонникам остается наблюдать за развитием событий лишь со стороны. И хотя возлюбленный сделал артистке предложение, свадьбы пока не состоялось.
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