Какие солнцезащитные очки самые вредные

Долгожданное тепло, которого все с нетерпением ждали, немыслимо без солнечного света. Оно несет свет, тепло, жизнь, но оно же в больших количествах и убивает. Прямые солнечные лучи при длительном контакте с кожей способны вызвать меланому — рак кожи, также они могут нанести ощутимый вред глазам. Поэтому самым незаменимым летним аксессуаром являются солнцезащитные очки.

В любой стране, в любом городе можно найти развалы, на которых продают очки от самой низкой цены — 150–200 рублей и выше. В оптиках и элитных магазинах цена очков возрастает пропорционально качеству оправы и, конечно, бренду. По ценовой категории существует пять классов очков. Первый — цена до одной тысячи рублей, второй — от тысячи до двух — очки по этой цене считаются продукцией среднего качества. Солнцезащитные очки от трех до пятнадцати тысяч — это изделия высокого качества. Четвертый класс — от пятнадцати до пятидесяти тысяч — брендовые изделия высочайшего класса. Для их изготовления используются новейшие научные и дизайнерские достижения. Все, что свыше пятидесяти тысяч, — продукция самых элитных брендов.

Тем не менее, по словам врача–дерматолога красноярской городской поликлиники №3 Натальи Хмельновой, от подделки не защищены ни одна ценовая категория, ни один бренд. Но главное в солнцезащитных очках не цена и престижность фирмы–производителя, а способность защитить глаза от солнечного излучения.

В 2012 году аналитики исследовали места продажи в России солнцезащитных очков. Выяснилось, что 80 процентов этого аксессуара продается на различных развалах, лотках, в киосках, палатках и других приспособленных местах. И лишь пятая часть — в специализированных магазинах и салонах оптики. На каждой паре очков клеится стикер, на котором указаны данные о степени защиты от ультрафиолетового излучения. Цифра ноль означает, что линзы пропускают от 80 до 100 процентов солнечного света, единица пропускает до 43 до 80 процентов, двойка — от 18 до 43, тройка — от восьми процентов, четверка пропускает — от трех и не более восьми процентов солнечного света. Последняя категория запрещена для использования водителям, так как видимость в них значительно ухудшается.

Офтальмолог Анастасия Аксиненко говорит, что даже дешевые очки могут надежно защищать от ультрафиолета, но беда в том, что купленные на рынке или в палатке очки могут иметь какую-угодно наклейку, но это не значит, что надпись соответствует действительности, а проверить их надежность не представляется возможным. При этом материал, из которого сделаны линзы, может быть каким-угодно: стекло, поликарбонат, пластмасса — на качество это также не влияет.

Специалист очково-контактной коррекции офтальмологической клиники Наталья Мохова рекомендует обращать внимание на метку UVA или UVB на стикере очков. UVB означает, что стекла не пропускают ультрафиолетовые волны длиной от 290 до 320 нанометров, а UVA — от 320 до 400 нанометров. Надежные солнцезащитные очки не должны пропускать волны той и другой длины. О том, что они именно такие, будет говорить наклейка UV400. Кстати, пропускную способность ультрафиолетовых волн можно проверит на специальном оборудовании в любой оптике.

Даже самые лучшие очки с надежным уровнем защиты и затемнения не помогут, если они будут неудобными или неплотно прилегать к лицу. По мнению офтальмологов, они должны защищать глаза со всех сторон, лучи солнца не должны проникать за очки.

И еще. Наталья Мохова поясняет, что зеленый цвет рекомендуется при глаукоме, серый — при катаракте, коричнево-желтый полезен больным макулодистрофией сетчатки. А для здоровых глаз цвет солнцезащитных линз не имеет значения.