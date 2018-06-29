Фонд ЯХМ пополнили украшения от ярославского бренда Mila Erzanova

28 июня состоялась торжественная передача украшений бренда Mila Erzanova в фонд Ярославского художественного музея. Мероприятие началось в парке с кейтринга, организованного «Дудки баром», на котором пришедшие гости могли не только выпить прохладительные напитки и насладиться свежими фруктами, но и лично поздравить Милу Ержанову.

Среди гостей многие лично знали дизайнера и, приходя, обнимали виновницу торжества и вручали небольшие сувениры и букеты — яркие подсолнухи, желтые каллы, нежные полевые цветы — все подаренные букеты были необычными, как и украшения бренда Mila Erzanova.

Спустя полчаса началась официальная часть и модели, демонстрирующие украшения от Mila Erzanova проводили всех гостей в зал, посвященный искусству Италии. Официальная часть началась со слов директора музея Хатюхиной Аллы Валерьевны.

«Музей с 2000-х начал собирать коллекцию современных авторов и большое внимание он уделяет именно ярославским мастерам, ведь в дальнейшем наши с вами дети смогут смотреть тенденции развития ювелирного искусства»— сообщила директор музея.

Продолжила рассказ сама Мила Ержанова. Свою речь она начала с представления камня, который вдохновил ее на создание комплекта «space my» (мой космос), состоящего из колье, кольца и сережек, которые были переданы музею.

Дизайнер сказала, что хотела создать что-то, что будет актуально через многие годы. На создание этих украшений ее вдохновил розовый агат, разглядывая который Мила думала о сути женского начала и многогранности современных женщин, для которых она и создает украшения. По словам дизайнера сейчас женщина — это «и мама, и бизнесвумен, она должна красиво выглядеть… у нее сотни задач и в тоже время она должна оставаться нежной, женственной — это самое главное женское предназначение». Как признается сама Мила, колье, переданное в музей — это все-таки экспонат, и носить его в повседневной жизни довольно сложно, потому что оно очень тяжелое из-за обилия камней.

«Я хочу, чтобы все, кто собрался здесь нашел свою вселенную, чтобы она вам откликалась, это украшение просто заряжено космосом»— улыбаясь, рассказывала Мила Ержанова об идее создания комплекта.

Завершил мероприятие акт подписания документов о передаче музею украшений, после чего гости вновь смогли поздравить Милу Ержанову с этим важным моментом, а так же прогуляться по музею и может быть вдохновиться на какой-то свой новый космос.