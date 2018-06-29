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Новый проект Fashion Trust Arabia поддержит арабских дизайнеров
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Новый проект Fashion Trust Arabia поддержит арабских дизайнеров 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Запускается благотворительный проект Fashion Trust Arabia, который поддержит местных дизайнеров. Он будет работать по принципу инициативы Fashion Trust, которую проводит Британский модный совет. Проект возглавит жена эмира Катара и одна из самых модных первых леди Моза бинт Насер аль Миснед, а также Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль Тани, которая возглавляет Катарское ведомство музеев, и Таня Фарес, основатель Fashion Trust в Великобритании. Fashion Trust Arabia будут вручать премию для локальных брендов, победители которой получат финансовую поддержку. Первая премия Fashion Trust Arabia пройдет весной 2019 года, кто войдет в судейскую коллегию — пока неизвестно. Летом прошлого года Condé Nast International объявил о запуске онлайн-издания Vogue Arabia, а весной 2018 появился и печатный журнал.
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