Новый проект Fashion Trust Arabia поддержит арабских дизайнеров

Запускается благотворительный проект Fashion Trust Arabia, который поддержит местных дизайнеров. Он будет работать по принципу инициативы Fashion Trust, которую проводит Британский модный совет. Проект возглавит жена эмира Катара и одна из самых модных первых леди Моза бинт Насер аль Миснед, а также Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль Тани, которая возглавляет Катарское ведомство музеев, и Таня Фарес, основатель Fashion Trust в Великобритании. Fashion Trust Arabia будут вручать премию для локальных брендов, победители которой получат финансовую поддержку. Первая премия Fashion Trust Arabia пройдет весной 2019 года, кто войдет в судейскую коллегию — пока неизвестно. Летом прошлого года Condé Nast International объявил о запуске онлайн-издания Vogue Arabia, а весной 2018 появился и печатный журнал.