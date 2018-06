25 отличных дождевиков из городских магазинов

На этих выходных хорошая погода закончится (прогноз экспертов!): рассказываем, как продолжить гулять по городу несмотря на ливень, прохладу и грозы.

Мы уже находили куртки, тренчкоты и пальто для промозглой погоды, а теперь выбрали ультралегкие плащи для 10-20 градусов тепла. Лучшие из них сделаны из непромокаемой ткани, покрыты полиуретановой смолой и имеют минимальное количество швов, чтобы гарантировать непроницаемость воды и ветра. А в качестве дополнительного (но не обязательного) плюса в пользу покупки — капюшон, обеспечивающий сохранность прически на целый дождливый выходной.

Симбиоз практичности и красоты есть у марок Off-White, Vetements, Marni и Comme des Garcons, которые не только спасут, но и дополнят образ. А еще прослужат несколько лет, тем более, что в Петербурге одноразовые варианты из перехода абсолютно бессмысленны.

Чтобы не носить непромокаемую куртку в руках после дождя, разумнее выбрать компактные варианты — например, модели от Dsquared2, The North Face, Jil Sander или локального бренда Oh, my, которые умещаются даже в микроскопическом клатче. Некоторые бренды продают дождевики прямо с сумкой-чехлом (или в круглом футляре), откуда в следующий раз вылазят в сухости и сохранности. Бонус ищем в коллекциях SHU, благотворительном магазине «Легко-Легко» и инфоцентре Новой Голландии. Дождевик — лучшая инвестиция еще и потому, что подходит для пары. Большинство моделей сделаны в стиле унисекс и одном размере: посмотрите на ярко-красный Napa by Martin Rose, архитектурный Surfer Raincoats или трансформер Noel Concept, который можно носить сразу в четырех вариантах. Не все из них с демократичным ценником (классный дождевик в среднем стоит 8000 рублей), но в случае с Петербургом он оправдывается уже в первый месяц покупки.