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На Новой Голландии открылся магазин одежды от Татьяны Парфеновой и Дианы Вишневой
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На Новой Голландии открылся магазин одежды от Татьяны Парфеновой и Дианы Вишневой 

Собака.ru 52 минуты назад
Фото: Собака.ru
Совместный бренд дизайнера Татьяны Парфеновой и примы Мариинского театра Дианы Вишневой «Тело и Душа» открыл магазин на Новой Голландии. Он располагается на втором этаже «Бутылки» и работает с 12:00 до 21:00 с понедельника по пятницу и с 11:00 до 21:00 по выходным. Помимо женской одежды «для репетиций и для жизни» (боди, леггинсов, хлопковых юбок, спортивных костюмов и минималистичных платьев), в магазине продаются мужские футболки и именные блокноты от балерины.
Публикация от New Holland Island (@newhollandisland) 28 Июн 2018 в 8:17 PDT  Скоро «Тело и Душа» запустит еще и онлайн-продажи. Сейчас у бренда есть только Instagram, где можно посмотреть все детали дебютной коллекции — например, продуманные вместительные карманы или кропотливо вышитые на груди пуанты.
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