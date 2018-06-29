12 вещей для отпуска на море, без которых ваш образ будет унылым

Полосатые брюки + бикини

Топ бикини Emporio Armani, цена: от 3 000 руб. ; брюки MSGM, цена: 18 000 руб. ;

мюли Charlotte Olympia, цена: 12 000 руб. ; браслет Proenza Shouler, цена: 20 000 руб. Бело-синяя полоска — классика курортной моды. Однако полосатые топы и платья дизайнерам уже успели наскучить, а вот брюки стали хитом пляжного сезона — 2018. Вертикальная полоска визуально удлиняет ноги, поэтому такие брюки можно сочетать с пестрыми мюли на плоской подошве. Идеальным верхом станет белый классический топ бикини. Массивный золотой браслет органично впишется в морскую тему. Кимоно + очки

Кимоно Erika Cavallini, цена: от 40 000 руб. ; шорты Levi’s, цена: 4 700 руб. ; оксфорды Hogl, цена: 9 000 руб. ;

очки Dior, цена: 18 000 руб. ; топ H&M, цена: 499 руб. Пожалуй, самый главный отпускной аксессуар — солнцезащитные очки. Они защищают глаза от палящего солнца и придают летнему образу стилистическую завершенность. Среди популярных моделей сезона дизайнеры самыми значимыми называют круглые, узкие и пластиковые светлые оправы. Солнцезащитные очки необычной геометрической формы легко вписываются в модный гардероб. Особый шик — носить их с кимоно. Кимоно вечером можно надеть с топом в бельевом стиле, а утром — поверх любимого купальника. Наряд завершат сандалии в этническом стиле и ожерелье. Выделиться из толпы поможет эксклюзивная дизайнерская вещь. Подберите свой цвет кимоно в бутике известного дизайнера Michal Negrin. Накидка свободного кроя имеет укороченные рукава, а по низу декорирована бахромой. Изящный цветочный принт является отличительным признаком бренда.

Кимоно «Коно», белое, Michal Negrin,

цена: от 32 450 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92 Кимоно «Коно», черное, Michal Negrin,

цена: от 32 450 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92 Соломенная шляпа + сумка

Платье Warehouse, цена: 6 000 руб. ; шляпа Maison Michel, цена по запросу;

сумка Aranaz, цена: 20 000 руб. ; босоножки New Look, цена: 2 000 руб. Круглая соломенная сумочка добавит образу нотку сентиментальности. В симпатичную кросс-боди легко поместится самое необходимое: бальзам для губ, смартфон и очки. Дизайнеры призывают не останавливаться на одном соломенном аксессуаре и положить в чемодан еще и шляпку-канотье. Флористичное платье + босоножки на танкетке

Платье Carolina Herrera, цена: 80 000 руб. ; босоножки Jimmy Choo, цена: 28 000 руб. ;

очки Prada, цена по запросу; шляпа Sensi, цена: 11 000 руб. Цветочный принт — отличный способ подчеркнуть женственность. На пике популярности в этом сезоне макси-платья со открытой линией плеч. Эффект невесомости создадут босоножки на танкетке. Вы будете выглядеть очень романтично, если наденете широкополую шляпу. Которая, кстати, всегда отлично смотрится на отпускных фотографиях, даже если просто лежит рядом. Туника + сабо

Туника Ermanno Scervino, цена: 40 000 руб. ; сабо Santoni, цена: 30 000 руб. ;

сумка Fendi, цена: 130 000 руб. ; серьги Marni, цена: 17 000 руб. Долой сетчатые и просвечивающиеся туники! Туника в новом сезоне — самодостаточная модная единица. Идеальная летняя модель — хлопковая, чуть выше колена, с нежной вышивкой или кружевом. Носить платье-тунику стилисты советуют с сабо и крупными геометрическими серьгами. Вы можете выбрать светлые или ярко-синие сабо в магазине обуви и аксессуаров Corsocomo. Стильная обувь итальянского дизайна эффектно дополнит любой пляжный образ.

Сабо Corsocomo, цена: 2 900 руб. со скидкой 50%,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Сабо Corsocomo, цена: 2 900 руб. со скидкой 50%,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Платье + босоножки на каблуке

Платье-рубашка с объемными рукавами, Charuel, цена со скидкой: ​5 490 руб. ; тел. +7 (800) 775-62-26 Идеальный вариант для вечерней прогулки по набережной, ужина в романтичном ресторане и посиделок в уютном кафе — простое свободное платье из натуральных тканей. Вертикальная полоска — самый модный принт сезона, вы точно не останетесь незамеченной! При этом вас никто не упрекнет в чрезмерности, образ получается элегантным и изысканным. Больше модных идей для идеального отпуска:

Выбираем практичный и прочный чемодан Купальник по типу фигуры Самая стильная обувь для пляжа