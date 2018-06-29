Идеальная база: как белая футболка стала основным элементом гардероба

Начало восхождения

Как и многие вещи, с течением времени возведенные в ранг классики, футболка берет своё начало из формы военных. Согласитесь, кому, как не им, больше всего стоило волноваться о комфорте: так, в начале XX века футболки выдавали морякам, чтобы те их надевали под комбинезоны и использовали в качестве рубах: довольно практично — не жарко и не сковывает движения.

Середина века, а именно послевоенная эпоха, ознаменовалась бумом распространения повального увлечения на такую простую и такую удобную ти-шотку. Но дело дальше так и не пошло: футболка-таки осталась просто футболкой, носилась исключительно под рубашкой и чаще всего использовалась в кругах рабочих — шахтёров, строителей и прочих трудяг.

Кульминация истории

Выход из тьмы состоялся в 1951: именно эту дату можно считать ключевой в формировании имиджа футболки как культовой вещи современного поколения. Вы, может, и не смотрели фильм «Трамвай ‘Желание’» с Марлоном Брандо, где он появился в кадре в хлопковой обтягивающей футболке белого цвета, но редакторы моды в один голос соглашаются, что 1951 — год, с которого белая футболка прочно осела в нашем гардеробе.

Звёздные гости

Сквозь года

Только на первый взгляд кажется, что дизайн белой футболки не менялся вот уже целое столетие. Нет, нет и ещё раз нет. Эпоха 80-х с ее любовью к слову «гипер» ввела тренд на огромные футболки непонятного силуэта, высшим пилотажем у которых считалось небрежно подвернуть рукава и сочетать все это безобразие с джинсовыми безрукавками (безмерной формы).

В 90-е белые модели сдали свои позиции в пользу засилия принтов и буйства красок. Однако нахлынувшая волна минимализма расставила все на свои места: и белая футболка — вновь на лидирующих позициях. Так, в 1991 сам Карл Лагерфельд надел жакеты Chanel на футболки и не прогадал: экспансия мягких форм, простых силуэтов и кипельно-белого цвета продолжается и по сей день.

Беспроигрышный вариант

Белая футболка сочетается абсолютно со всем: здесь трудно прогадать и выглядеть в ней как белая ворона (буквально). Юбки, брюки, джинсы, кардиганы, рубашки и блейзеры — лишь неполный список того, с чем футболка никогда не вступает в спор и не перетягивает пальму первенства на себя. А уж такое изъезженное сочетание голубых джинсов и белой футболки поистине можно считать вершиной стиля пресыщенного благами общества.

Вместо заключения