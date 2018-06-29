Идеальная база: как белая футболка стала основным элементом гардероба 

Начало восхождения
Как и многие вещи, с течением времени возведенные в ранг классики, футболка берет своё начало из формы военных. Согласитесь, кому, как не им, больше всего стоило волноваться о комфорте: так, в начале XX века футболки выдавали морякам, чтобы те их надевали под комбинезоны и использовали в качестве рубах: довольно практично — не жарко и не сковывает движения.
Середина века, а именно послевоенная эпоха, ознаменовалась бумом распространения повального увлечения на такую простую и такую удобную ти-шотку. Но дело дальше так и не пошло: футболка-таки осталась просто футболкой, носилась исключительно под рубашкой и чаще всего использовалась в кругах рабочих — шахтёров, строителей и прочих трудяг.
Кульминация истории
Выход из тьмы состоялся в 1951: именно эту дату можно считать ключевой в формировании имиджа футболки как культовой вещи современного поколения. Вы, может, и не смотрели фильм «Трамвай ‘Желание’» с Марлоном Брандо, где он появился в кадре в хлопковой обтягивающей футболке белого цвета, но редакторы моды в один голос соглашаются, что 1951 — год, с которого белая футболка прочно осела в нашем гардеробе.
Звёздные гости
Джеймс Дин, Элвис Пресли, Джейн Биркин, Жюльет Греко — список, который можно перечислять бесконечно, в конце столетия вновь пополнился не сходящими с уст именами. Мадонна, Курт Кобейн, Брук Шилдс, Рита Ора, Майли Сайрус, Сэм Смит и другие вовсе не прочь надеть белую футболку даже на выступления перед многотысячной толпой, счёт которой иногда идет на сотни. Им буквально вторят знаменитые дизайнеры и модели: и вот уже Джиджи и Белла Хадид, Карли Клосс и Виктория Бекхэм прогуливаются по улицам Нью-Йорка и Лондона в простой и такой удобной белой футболке.
Сквозь года
Только на первый взгляд кажется, что дизайн белой футболки не менялся вот уже целое столетие. Нет, нет и ещё раз нет. Эпоха 80-х с ее любовью к слову «гипер» ввела тренд на огромные футболки непонятного силуэта, высшим пилотажем у которых считалось небрежно подвернуть рукава и сочетать все это безобразие с джинсовыми безрукавками (безмерной формы).
В 90-е белые модели сдали свои позиции в пользу засилия принтов и буйства красок. Однако нахлынувшая волна минимализма расставила все на свои места: и белая футболка — вновь на лидирующих позициях. Так, в 1991 сам Карл Лагерфельд надел жакеты Chanel на футболки и не прогадал: экспансия мягких форм, простых силуэтов и кипельно-белого цвета продолжается и по сей день.
Беспроигрышный вариант
Белая футболка сочетается абсолютно со всем: здесь трудно прогадать и выглядеть в ней как белая ворона (буквально). Юбки, брюки, джинсы, кардиганы, рубашки и блейзеры — лишь неполный список того, с чем футболка никогда не вступает в спор и не перетягивает пальму первенства на себя. А уж такое изъезженное сочетание голубых джинсов и белой футболки поистине можно считать вершиной стиля пресыщенного благами общества.
Вместо заключения
XXI век диктует свои правила модной игры. Здесь изменилось многое: отношение к моде, вещам, стиль, дизайн, да и, в принципе, сама мода. Одно лишь осталось неизменным — белая футболка, которая как холст позволяет создавать свой собственный — неповторимый — стиль. И помните, сам Джорджо Армани признаётся, что первое, что он надевает с утра — белая футболка. А гениям мира моды можно доверять…