Меган Маркл, Мелания Трамп и королева Рания предпочитают розовый. Что с ними не так?

На волне борьбы за женскую независимость первые леди государств как будто стремятся к обратному — к демонстрации своей зависимости и слабости. И говорит об этом, как ни странно, их стиль.

Так, в начале недели первая леди США Мелания Трамп и королева Иордании Рания, не сговариваясь, надели на встречу в Белом доме наряды в похожем «нежном» стиле и в одном цвете: Мелания была в платье Proenza Schouler, а Рания — в легком костюме Adeam.

Публикация от First Lady Melania Trump 🇺🇸 (@bestofmelania)

28 Июн 2018 в 11:10 PDT Затем для мероприятия в Букингемском дворце бледно-розовый цвет выбрала герцогиня Сассекская Меган. Ее наряд Prada стал предметом бурных обсуждений в сети: кто-то отзвался о нем с восторгом, кто-то счел, что супруга принца Гарри стала «похожа на столб» и растеряла весь свой шарм.

Публикация от Meghan&HarryWedding (@meghanandharry_18)

28 Июн 2018 в 6:42 PDT Также на этой неделе пудровый розовый выбрала королева Испании Летиция. Хотя превалирующим в ее образе цветом был черный, но розовая блузка с декором добавила ей женственности.

Публикация от European Royals (@euro_royals)

Ангела Меркель. 27 Июн 2018 в 10:35 PDT Любопытно, что все перечисленные женщины выступают на вторых ролях — они являются женами мужчин власть предержащих (американский InStyle даже придумал для них термин passenger-seat pink — «пассажирский розовый»), а вот женщины, которые рулят сами, выбирают совсем другие цвета — более броские и кричащие. Например, Елизавета II

Публикация от Karanpal Bains (@kbains1992)

28 Июн 2018 в 10:38 PDT Публикация от Udo Lehmann (@udolehmann1981)

22 Июн 2018 в 4:56 PDT Эксперт по цвету Элэйн Райан уверена: эти леди используют смелые цвета потому, что хотят, чтобы их замечали, уважали и пускали на «большую сцену», ведь политика — это мужской мир, где с незапамятных времен преобладают серые, черные и синие цвета. В то же время розовый цвет, который предпочитают Меган, Мелания и Рания, говорит о том, что их положение силы — не личный выбор, а следствие замужества.

«В наше время, когда женщин нередко воспринимают как узурпаторов, отбирающих власть у мужчин, розовый посылает сигнал, что они — не угроза, а женственные «пассажиры на заднем сидении», — говорит Элэйн Райан.