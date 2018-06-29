Скандал! Dolce & Gabbana украли идею футболок у Diet Prada

Если ты еще не подписался на Diet Prada в Instagram, советуем тебе срочно это сделать. Любимая тема этого обозревательного аккаунта — модные скандалы, связанные с плагиатом. И вот, на днях сам паблик стал жертвой плагиата. Оказалось, Dolce & Gabbana скопировали у Diet Prada идею принта на футболке из новой коллекции, которую продают в 12 раз дороже! Надпись на футболке гласит: «#PleaseSaySorryToMe» («#ПожалуйстаИзвинисьПередоМной»). Откуда вообще взялся этот хэштег? В октябре 2017 года Diet Prada выложили пост, в котором обвинили Dolce & Gabbana в плагиате коллекции Gucci. На что Стефано Габбана (55) ответил в комментарии: «Дорогуша, я делаю свою работу с 32 лет, и именно мы построили весь этот мир в 90-е. Поэтому тебе лучше помолчать. Gucci во многом копировали нас. И это один из тех самых случаев… Пожалуйста, извинись передо мной». Diet Prada вернулись с ироничным ответом: «Думаем, это твоей команде стоит извиниться перед тобой». Габбана, в свою очередь, посоветовал Diet Prada поучиться. А они в ответ нанесли сокрушительный удар, сказав: «Мы учились, но там ничего не говорилось о D&G».

Напомним, что Стефано Габбана очень часто становился участником скандалов, отпуская негативные комментарии в сторону таких звезд, как Ариана Гранде (25), Селена Гомес (25), Виктория Бекхэм (44) и других. А за такое, пожалуй, ему действительно стоит извиниться.

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