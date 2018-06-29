Очки в роговой оправе, красная помада и мюли: элегантная повседневность от Кейт Босуорт 

35-летняя актриса Кейт Босуорт является достаточно частым голливудским best dressed героем, ведь над стилем звезды работает известный профи Крис Зеро, клиентами которой числятся Эмили Ратаковски, Шейлин Вудли и Руни Мара. Калифорнийский стилист знает толк в деталях, что подтверждает каждый безупречный выход Босуорт. Вчера звезда была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса, для своего выхода Кейт выбрала джинсы прямого кроя с завышенной талией, черные мюли и блузку с широкими рукавами. Образ звезды дополнил прямоугольные очки в роговой оправе и бело-желтая сумка. В макияже звезды стилисты сделали акцент на губах с помощью алой помады, которая подчеркнула аристократичную бледность звезды. А вот стилисты по волосам в очередной раз убрали волосы звезды в низкий хвост, что придало ее образу хрупкую строгость.