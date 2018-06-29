Накладные ресницы, волосы, торчащее белье и брюки с поясом у интимного места: Пэрис Хилтон вспомнила нулевые

Пэрис Хилтон показала, какими «модницами» с сестрой Ники они были в начале нулевых.

Это сейчас Пэрис обзавелась штатом стилистов, которые стараются избавить светскую львицу от модных провалов. А вот в начале 2000-х блондинка вместе со своей младшей сестрой Ники были сами себе хозяйки. Разумеется, образы тех лет наследниц отельного бизнеса вызывают много вопросов. Несколько часов назад в своем Instagram Хилтон опубликовала серию кадров тех лет. Благо, сейчас Пэрис уже понимает, что так нельзя выглядеть. Ты только посмотри на эту моду на джинсы с заниженной талией, в которых даже идеальная фигура Пэрис выглядит сомнительно.

А вот еще любимые эксперименты Пэрис того времени: накладные ресницы, кислотный мейкап и разноцветные волосы. Тогда Хилтон очень хотела быть похожей на Барби.

В нулевых Пэрис любила соблазнять мир своим бельем. Резинки от трусов часто появлялись в образах Хилтон. Благодаря ей и Бритни Спирс многие девочки-подростки по всему миру выбирали похожие look'и.

Смотри больше образов сестер Хилтон в нашей галерее. Как тебе мода начала нулевых? Хотела бы что-то из этого вернуть сегодня?

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Фото:Instagram