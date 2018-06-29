Виктория Бекхэм выглядит подружкой своего сына

Ну и гены! И это при том, что ей 44 года, а ее мальчику — 19.

Звезда посетила благотворительный бал, устроенный Элтоном Джоном , и ее выход стал одним из самых ярких событий вечера. А дело все в том, что Виктория подобрала на редкость удачный наряд, который сильно ее омолодил. Ведь всего месяц назад, на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, она подверглась жесткой критике за то, что пришла на праздничную церемонию в неподобающе темном платье. Нет, «перчинка» не стала носить светлое, но на этом вечере ее черная классика смотрелась уместно!

И это мама и сын!

Платье в пол с глубоким вырезом на груди она дополнила цепочкой из бриллиантов с изумрудом. А в качестве пары на вечер 44-летняя певица и дизайнер выбрала собственного сына — старшего Бруклина. Мальчику уже 19 лет! И под ручку с ним она смотрелась словно его девушка. Неудивительно, что подписчики в Instagram, где она поделилась фото, засыпали ее комплиментами. Вот это генетика!

Вопрос ребром. А где муж?

И правда, а что в это время делал Дэвид Бекхэм , почему не составил компанию супруге? А он, как удалось разузнать фанатам благодаря своим источникам в аэропортах, в эти дни гостит в нашем Калининграде: накануне вечером там в рамках домашнего чемпионата мира по футболу прошла заключительная встреча группы G, в котором его родных англичан обыграли бельгийцы со счетом 0:1.

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