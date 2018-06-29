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Dior выпустил коллекцию бьюти-средств, которыми визажисты работают на показах
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Dior выпустил коллекцию бьюти-средств, которыми визажисты работают на показах 

Собака.ru 32 минуты назад
Фото: Собака.ru
Теперь бьюти-средства, которыми визажисты Dior работают на модных показах, доступны каждому. Директор по макияжу французской марки Питер Филипс выпустил коллекцию Backstage Line для профессионалов и тех, кто стремится достичь в составлении образов такого уровня. В ней — 40 оттенков тональных основ (21 из которых будут представлены в России), 2 палетки для глаз, 2 палетки для бровей, и по одной для контурирования, хайлайтинга и макияжа губ. В коллекции также есть 14 кистей: 7 для нанесения теней и 7 для нанесения основы, включая кисть n°11, незаменимую для тональной основы с легким покрытием. «Я хочу, чтобы с линией Dior Backstage каждый получил возможность приобщиться к моему опыту работы на модных показах. Моя команда должна быть способна работать в любом месте, особенно в суматохе, которая царит на backstage. Поэтому чемодан каждого визажиста должен быть укомплектован универсальными средствами, подходящими всем типам внешности. В этом заключалась моя цель, когда я модернизировал все основные продукты в моей коллекции, созданные не только для визажистов, но и для каждой женщины, которая хочет добиться профессионального результата при помощи простых в использовании универсальных продуктов», — рассказывает Питер Филипс.
Коллекция Backstage Line, которую уже протестировали супермодели Dior — Белла Хадид, Рут Белл, Чу Вонг и Мануэла Санчес, появится в продаже с 1 июля. Стоимость тональной основы Runway proof с водостойкой формулой и устойчивостью к высоким температурам — 2800 рублей, а профессиональных палеток для макияжа глаз, губ и бровей — от 2600 до 3500 рублей.
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